Nekrolog: Sverre Dragsten

Han vokste opp i Selbu, der han var født. Han praktiserte i 15 år som advokat og høyesterettsadvokat i Trondheim. Sverre var spesielt dyktig og anerkjent som advokat innenfor «grønnjusens» område. Han var i tillegg foredragsholder og forfatter. Få har prosedert så mange saker for Høyesterett innen dette feltet.

I 1979 ble han utnevnt til lagdommer i Frostating, i 1991 til førstelagmann og dermed domstolens leder. I hans lederperiode frem til 2001 ble ankedomstolen effektivisert. Han sørget for å innlede samarbeid med Advokatforeningen for å forkorte saksbehandlingstiden. Domstolen ble i hans ledertid brakt à jour innenfor prosesslovens rammer. Han gjorde domstolens virksomhet kjent for allmennheten ved å utarbeide årsmeldinger.

Sverres kunnskap og kapasitet medførte oppdrag for det offentlige. I 1982 leverte han som eneutvalg utkast til gjeninnføring av overskjønnet. Utkastet ble innarbeidet i skjønnsprosessloven av 1917. Som leder bygget han opp den dømmende «Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms». Domstolen traff avgjørelser for grensene mellom privat og statlig eiendom i nevnte fylker. Oppdraget varte fra 1986 til 1993. Han var dessuten formann i Samerettsutvalget fra 1985 til 1987.

Sverre Dragsten var konstituert høyesterettsdommer to ganger. Hans sterke tilknytning til Trøndelag medførte at han aldri søkte fast embete i Høyesterett. Hans kvalifikasjoner var åpenbart til stede for en slik rolle.

Ved sin fratreden i 2001 ble han utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden. Som tidligere og nåværende førstelagmenn takker vi Sverre Dragsten på vegne av domstolen og dens ansatte for en stor og betydningsfull innsats i alle år.

Kjell Buer, Aage Rundberget, Sven-Jørgen Lindsetmo