Nekrolog: Titti Bach Johnsen

Hun døde på Diakonhjemmet med alle sine venninner og nærmeste familie rundt seg, og vår sorg har erstattet hennes smerter. Hun ble bare 31 år gammel.

Titti var et sentralt midtpunkt i en stor venninnegjeng. Noen av oss har kjent henne helt fra barndommen av. Hos familien til Titti var døren bestandig åpen, og da som nå ble man alltid hjertelig mottatt med varme og gjestfrihet.

Flere av oss traff Titti på Oslo Handelsgymnasium. Med sitt smittende humør og positive utstråling ble Titti venner med mange. Etter videregående begynte hun på Asker Kunst og Design College. Hun var estetiker til fingerspissene, hadde en dyp respekt for fargenes harmoni og malte verden i drømmene som av og til slapp forbi hennes sterke rasjonalitet og fornuft.

Det året ble Titti syk. Hjernesvulsten ble starten på en 12 år lang kamp mot en grusom kreftsykdom. Til tross for tøff medisinsk behandling og flere belastende operasjoner hadde hun også lange symptomfrie perioder, og vi hadde vår sprudlende venninne tilbake. Utallige turer til Kragerø og fjellet var en stor glede for Titti – og for oss. Sporty som få elsket hun naturen, og årlige hytteturer var obligatorisk. Hun var hjemmekjær, men hadde stor nysgjerrighet på andre land. Titti møtte hver eneste kultur med den samme generøsiteten hun møtte hvert enkelt menneske med.

Til tross for en brutal sykdom som også frarøvet Titti mammaen hennes, fullførte hun en sykepleierutdannelse og arbeidet i flere år. Hun var en sykepleier i yrke, men mest i sjel. Hun lindret og ønsket å hjelpe. Du følte deg trygg i et blikk som flommet over av omsorg. Titti forsto mennesker. Derfor etterlater hun seg også et savn så ulidelig dypt.

Tapet av Titti – med all sin humor, ærlige irettesettelser og kjærlighet – vil alltid være en del av oss.

På vegne av Tittis venninner, Anja Kavli Furevold, Annette Raabe, Line Emilie Gisletun, Victoria Wæthing