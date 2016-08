Nekrolog: Torbjørn Evenbye

Torbjørn var født inn i hotellbransjen. Hans far, Anton H. Evenbye, eide Ernst Hotel i Kristiansand. Torbjørn sa en gang: "Far var sin egen turisttrafikkomité." Og det var i en tid da turisme og turister ikke var særlig populært på Sørlandet. Ordet turistsjef hadde ingen hørt om. Da Torbjørn overtok som eier, fulgte han opp farens engasjement. Han var siste gjenlevende av dem som stiftet reisetrafikklaget for Kristiansand og omegn. Organiseringen av hotell- og restaurantnæringen på Sørlandet var han en pådriver for. Han kom tidlig med i Norsk hotell- og restaurantforbund (NHRF), datidens NHO Reiseliv. Hans engasjement på lokalt og nasjonalt plan gjorde at han raskt ble formann, leder og visepresident og president i NHRF.

Han tok også initiativet til at Sørlandet skulle være med i internasjonale foreninger innen reiselivet. Men han var også stolt av sin by og var en pådriver på mange felt. Torbjørn og jeg var godt kjent før jeg flyttet til Kristiansand for over 50 år siden for å starte arbeidet med byggingen og senere driften av Hotel Caledonien. I alle år var vi venner, konkurrenter og samarbeidspartnere på flere områder, ikke minst med den kreative turistsjefen Helge Sundsvik.

I de senere årene var han inntil nylig president i krs06, en forening for veteraner innen reiselivet i Kristiansand. Han var også president i gutteklubben av 1965, som møtes hver fredag for å løse "store og små problemer". Men der var han ennå bare i junioravdelingen. Jeg vil minnes Torbjørn med glede og stor respekt. Inger og jeg sender varme tanker til Maisen, Morten og Benedikte med familier og til kjæresten hans, Anne-Lise.

Alfred Hauge