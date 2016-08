Nekrolog: Vera Rafn

Da nyheten kom, var det nok mange av oss med bakgrunn fra Statens Teaterskole som uvilkårlig tenkte: Å, nei! Vera ...

I 25 år fra 1964 var Vera Rafn et sentrum ved Statens Teaterskole, den lille skolen som ble etablert i 1953 og hadde en skiftende tilværelse i kummerlige lokaler helt frem til 2003. Da ble den en del av Kunsthøgskolen i Oslo og flyttet inn i antagelig Europas mest gedigne undervisningslokaler for scenekunst. Vi som husker årene i den gamle skolen - det være seg som elev, instruktør, pedagog eller rektor - husker Vera som et midtpunkt i dette brokete og intense kunstneriske verkstedet. Hun var en søyle i kaoset, et gnistrende midtpunkt blant oss, som med humor og klart blikk tilsynelatende styrte det hele. Det til tross for at hennes eneste teaterbakgrunn var å være søsteren til rektor og sceneinstruktør Gerhard Knoop. Noen formell tittel kan jeg faktisk ikke huske at hun hadde. Hun gjorde uansett mer enn det som var mulig - overalt - til hun i 1989 stillferdig gikk av. Men blikket som fulgte oss etterpå, var klart til det siste. Vera Rafns fremste egenskap var først og fremst en naturlig, intuitiv forståelse av hva som kreves av en yrkesskole og det å være elev der. Hun hadde respekt for drømmer, for lengselen i dem og for den indre, konkrete kjernen som må vernes om og forsvares - hos alle. Med sin muntre ironi og sylskarpe replikk stakk hun hull på alt fjas. Vinduene slo opp med et smell, frisk luft strømmet inn, og vi så oss omkring med en annen og ny energi.

Hva kreves det av en yrkesskole i kunst? Innføring og kunnskapsformidling, javel. Men nesten vel så viktig er det for unge elever å møte personligheter. Mennesker som med sin karakter kan være både kamerat og veiviser. Som har bevart tro og glede selv i slitte sko. Vera Rafn var et slikt menneske for alle som møtte henne. Derfor ble vi langsomme inne i oss da vi hørte at hun nå er gått bort. Derfor er vi så vemodige i dag.

Kjetil Bang-Hansen