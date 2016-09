Nekrolog: Wenche Lowzow

Lowzow var opprinnelig utdannet som lærer. Hun hadde i nesten 20 år sitt virke i osloskolen, blant annet som lærer ved Lakkegata skole og senere som rektor ved Trosterud skole. Det var nok hennes sterke engasjement i skolespørsmål som brakte henne inn i politikken. Først i Oslo bystyre for Høyre fra 1968 til 1975, hvorav fire år i formannskapet, og senere som fast representant fra Oslo på Stortinget fra 1977 til 1985.

Wenche Lowzow skapte historie da hun i 1979, som første stortingsrepresentant, sto åpent frem som homofil. Selv om hun bidro på en rekke andre områder også, ikke minst i skolepolitikken, huskes hun nok særlig fordi hun som offentlig person våget å stå frem med sin legning i en tid da det var mer omdiskutert og utradisjonelt enn i dag.

Ved at hun i moden alder fant mot til å bryte med det konforme og stå frem som den hun var, bidro hun til å alminneliggjøre homofili. Hun markerte samtidig at den legningen man er født med, er et spørsmål om stolthet, ikke skam.

Gjennom sin åpenhet skapte Wenche Lowzow og livsledsageren Kim Friele aksept og forståelse for lesbiske og homofile i bredere lag av folket enn før. Dagens mangfoldige Norge, der hver og en av oss kan leve livet slik vi er skapt, har vokst frem fordi sterke personer som Wenche Lowzow våget gå foran og vise vei. Derfor har nordmenn, uavhengig av legning, mye å takke henne for. Hun inspirerte og ga mot.

Ved Wenche Lowzows bortgang skal det ikke underslås at hun både i 1985 og 2005 meldte seg ut av Høyre i protest. Det forhindrer ikke at vi i dag minnes henne i respekt og takk for det hun var, det hun sto for og det hun bidro med gjennom sine mange år som folkevalgt for Høyre i Oslo bystyre og på Stortinget.

Erna Solberg, statsminister og partileder for Høyre