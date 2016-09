Nekrolog: Wilhelm Mohr

Han sovnet stille inn med de nærmeste rundt seg. Wilhelm Mohr hadde et langt, spennende og interessant liv bak seg, og han ble nærmest en legende i vår forsvarsgren. Han fullførte både Flyskolen og Krigsskolen før siste verdenskrig, og etter kampene i Norge i 1940 satte han sammen med flere andre kursen for Storbritannia i en skøyte. For Mohr startet krigsinnsatsen i England med tjeneste på en britisk RAF-skvadron før de norske ble etablert, for så å slutte med Tysklands kapitulasjon.

I Storbritannia er det en interesseorganisasjon-The Royal Air Forces Association (RAFA)-med det formål å understøtte personell som har tjenestegjort i RAF og de etterlatte etter dem som omkom under tjenesten. Videre skal foreningen ære og verne om minnet til de omkomne. I 1964 ble det etablert en norsk underavdeling i RAFA etter initiativ fra blant andre Wilhelm Mohr, som ble avdelingens første president. Det var blitt et økende behov blant krigsveteranene for å treffe og snakke med likesinnede fra krigens dager. RAFA/Norge hadde på det meste ca. 1200 medlemmer. For RAFA var Mohr hele tiden en meget viktig støttespiller, og han ble meget høyt verdsatt av alle kategorier personell. Han ble da også valgt til livsvarig visepresident i 1976.

Når det gjelder å ære og verne om minnet til de omkomne fra krigen, sto Mohr også i fremste rekke og var hele tiden meget påpasselig med at ingen skulle bli glemt. Det var nesten slik at han på mange måter bagatelliserte sin egen krigsinnsats. Mange kom aldri hjem, og man kan forstå at Vera Lynns ord-»We’ll meet again»-betyr noe spesielt for krigsveteranene i overført betydning.

Wilhelm Mohr vil bli dypt savnet-ikke minst av den yngre garde, som han hele tiden sto i bresjen for helt til det siste.

Alf Granviken, Øivin Christiansen, Olav Aamoth, Knut Fossum