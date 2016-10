Nekrolog: Wilhelm Mohr

Wilhelm startet sin tjeneste i 1936 og hadde med seg en glødende interesse for luftfart til Forsvaret. Han tjenestegjorde ved Trøndelag flyavdeling på Værnes da krigen brøt ut. Herfra utførte han oppdrag mot tysk fremrykning under kampene i Norge. Etter krigstjenesten kom han seg til Canada og bidro betydelig til oppbygning av Little Norway som første instruktør der norske flyvere fikk sin utdanning. Senere under den annen verdenskrig, fra sitt tilholdssted i Storbritannia, ledet han noen av våre viktigste bidrag i kamp fra 1941 til 1945. For sin formidable innsats ble han tildelt Krigskorset med sverd og en rekke andre dekorasjoner.

Hans imponerende karrière fortsatte etter krigen, hvor han var sentral i oppbygning av det moderne Luftforsvaret, blant annet som sjef for Luftforsvaret. Han hadde i tillegg en rekke verv av substansiell betydning for sivil luftfart i Norge.

De fleste av Luftforsvarets personell har hatt gleden av å møte Wilhelm, og blant oss hadde han status som en levende legende. Blant annet skyldes dette hans mangeårige engasjement ved Luftkrigsskolen. Hans uuttømmelige raushet og ubøyelige tro på ungdommelig pågangsmot samt et konstant fokus på utvikling, teknologi og kvalitet vil stå seg som en vinneroppskrift i ethvert møte med fremtidige utfordringer.



Ved Wilhelm Mohrs bortgang er en epoke i Luftforsvaret over. Vår største krigshelt, vår høyest dekorerte soldat og vårt største forbilde har landet for godt. Du var ombord til det siste. Takk for alt du gjorde for oss. Vi skal sørge for at dine visjoner, visdom og kunnskap blir med oss videre.

Generalmajor Per-Egil Rygg,

Generalinspektør for Luftforsvaret