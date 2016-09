Quiz

1. Hvilken historisk epoke med navn etter datidens frankiske kongedynasti fyller årene mellom 550 og 800? 2. Hvilken norsk forfatter ble tildelt Nordisk råds litteraturpris for Dager i stillhetens historie i 2011? 3. Hvilket kort navn var det mest populære jentenavnet i Norge på nesten hele 1990-tallet? 4. Hvilken bilprodusent har en logo som viser et rødt kors og en slage som spiser et barn? 5. Hva er aldersgrensen for å registrere seg på Facebook? 6. Hva kalles en elektrisk, håndholdt sag der det smale bladet går opp og ned? 7. Hvilken av kommunene i Telemark har flest innbyggere? 8. Hvilken bok kommer først i Det nye testamente? 9. … Og hvilken bok er nummer to? 10. I hvilket land heter hovedstaden San Salvador?