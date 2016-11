De pensjonerte gruvearbeiderne på Hardee’s i Cumberland er ikke i tvil, Hillary Clinton er sjanseløs i Appalachene der kull lenge var ryggraden i økonomien.

I denne delen av Kentucky, og nabofylkene i Virginia og West Virginia, skal man lete lenge etter noen som vil stemme på Hillary Clinton. Det hjelper lite å peke på at kull har vært på vikende front lenge og at kundene ikke vil ha kull.

Mange av gruvene var forlengst gitt opp før Obama kom til makten.

Når man er tredje generasjon gruvearbeider er det vondt å se hele fundamentet for familieøkonomien forsvinne. President Barack Obama er en naturlig syndebukk.

Cumberland er den største byen i Harlan County. Før kullgravingen startet under første verdenskrig, bodde det bare småbrukere og hjemmebrennere i Black Mountains, som strekker seg gjennom fylket på grensen mot Virginia.

Kullet fyrte opp under den industrielle revolusjonen: US Steel ble verdens største selskap, med et umettelig behov for kull.

Gutta rundt frokostbordet er ikke i tvil. Obamas «lefling med klimafrykten» har tatt knekken på lokalsamfunnet. Hvert år forsvinner opp mot ti prosent av befolkningen. Og godt over halvparten av barna som vokser opp i Cumberland, lever under den offisielle fattigdomsgrensen.

– Ungdommen flytter ut. Nå får de jobb på en Toyota-fabrikk i Indiana. De lager biler, men stålet de bruker er importert, sier Ronald Halcomb.

Trump er litt ærligere

Han er 65 år og har brukt halve livet under bakken. Det er lite mot Pete Cornet, som er like gammel og har jobbet i gruvene i 43 år.

– Livet har helt klart blitt dårligere for oss de siste åtte årene, sier han.

Å stemme for en ny periode med en demokrat i Det hvite hus, frister ikke.

– Jeg har noe mer tillit til Trump, han er i hvert fall litt ærligere enn Hillary, sier Cornet.

I hans verden skal det ikke mye til å slå Clinton når det gjelder ærlighet.

Klimahyklerne

For et år siden holdt Barack Obama sin store tale om klimapolitikk, som en del av forberedelsene til toppmøtet i Paris. Han gikk inn for å kutte utslippene fra kullfyrte kraftverk med 32 prosent innen 2030. I dag får USA 40 prosent av elektrisiteten sin fra kull.

Kagge, Gunnar

Obama klemmer til mot kullindustrien

Derfor er det ikke overraskende at klistremerker med «Om du ikke liker kull, så slutt å bruke strøm» er populære i Harlan County. Et annet merke sier: «Om du synes kull er stygt, vent til du ser fattigdom».

Og fattigdom er ikke et pent syn. Main Street i Cumberland er preget av gjenspikrede dører og tomme butikkvinduer. Mange av husene forfaller.

Lester Halcomb er ikke i familie med Ronald, mange heter Halcomb og Cornet i Cumberland.

– Dersom Obama og Hillary er så opptatt av miljøet, hvorfor flyr de så mye helikopter da. Forurensningen fra dem detter rett ned i hodet på oss, sier han.

Lester gafler i seg «biscuit’n’gravy», som han kaller «skikkelig hillbilly frokost».

– Egentlig er jeg demokrat, men jeg kan ikke stemme for folk som Obama og Hillary. Det virker som om de bare tenker på de rike vennene sine.

– Tror du Trump er bedre?

– Vel, de to andre er i hvert fall ikke opptatt av fattigfolk som oss. Og Trump er ikke like håpløs når det gjelder kull. Han sier ikke direkte at han vil bli kvitt oss.

Kagge, Gunnar

Ingenting å gå til

Mandy Rutherford (42) jobber på Kentuckys kullmuseum, og hun ser ingen fremtid hverken med eller uten kull.

– Jeg vil ikke flytte så lenge barna mine går på skolen. Dessuten eier vi huset vi bor i, det går ikke an å selge det for en anstendig pris, sier hun.

– Nå jobber jeg litt her, og så baker jeg kaker og gjør andre ting for å tjene litt ekstra. Men livet er ikke lett.

Hun vet ikke om det vil gjøre noe forskjell, men garanterer at hun ikke vil stemme en ny Clinton inn i Det hvite hus.