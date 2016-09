- Boris Johnson trodde «Brexit»-kampanjen ville bli «knust»

Tre måneder etter at britene overraskende stemte for å forlate EU, begynner bøkene om det dramatiske politiske spillet i kulissene å komme.

Mest oppmerksomhet får boken Unleashing Demons, som er skrevet av en av tidligere statsminister David Camerons nærmeste rådgivere, Sir Craig Oliver.

Ifølge ham mottok den daværende statsministeren flere motstridende tekstmeldinger fra Londons tidligere borgermester Boris Johnson i dagene før han annonserte offentlig at han ville støtte kampanjen for at Storbritannia skulle gå ut av EU.

«Som en padde under plogen»

Bare ni minutter før pressekonferansen der Johnson annonserte sin beslutning, sendte ham ifølge Oliver en tekstmelding der det gikk klart frem at han trodde «leave»-kampanjen ville bli «knust».

Ifølge avisen Mail on Sunday, som publiserer boken som en serie på sine sider, skrev Johnson i meldingen at han trodde «leave»-kampanjen ville bli «knust som en padde under plogen».

Johnsons «forvirrede» meldinger til Cameron viste tydelig hvordan han vinglet i dagene før avgjørelsen og flere ganger så ut til å ombestemme seg, ifølge Oliver.

Dagen før sendte han først en epost der han skrev at han var en «plaget sjel» som måtte «følge hjertet sitt», men at han trodde Storbritannia ville stemme for fortsatt EU-medlemskap.

Bare fire timer senere skal han ha sendt en ny tekstmelding til Cameron som ga klart inntrykk av at han vurderte å ombestemme seg. Ordlyden i denne meldingen er ikke sitert i boken.

Opplysningene om Johnsons vingling kaster nytt lys over beskyldningene fra kritikere om at Johnson kun støttet «leave»-kampanjen som et strategisk trekk for å komme nærmere statsministerposten.

«Ubåt-May»

Oliver er heller ikke nådig mot Theresa May, som overtok etter Cameron som statsminister.

Ifølge Oliver tryglet Cameron henne gjentatte ganger om å «komme ned fra gjerdet» og støtte ham på at landet burde bli i EU, men hun avslo så mange ganger at noen av statsministerens allierte lurte på om hun var en «agent for fienden».

Ifølge Oliver var rådgiverne til Cameron i Downing Street så lei av at May forsvant hver gang Cameron trengte henne at de ga henne tilnavnet «Ubåt-May».

