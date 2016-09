Nå demonstrerer 43-åringen utenfor universitetet der Donald Trump og Hillary Clinton stiller til debatt i natt.

Vi sender debatten mellom Hillary Clinton og Donald Trump direkte fra klokken 02.50 norsk tid.

Ettermiddagssolen kaster et varmt lys over den store lorten Brett Klish (43) har tatt med seg til Hofstra-universitetet på Long Island, en times kjøring øst for New York by, noen timer før debatten mellom Donald Trump og Hillary Clinton.

REUTERS/Charles Mostoller/Jonathan Ernst

– Jeg er så misfornøyd med at vi har endt opp med to kandidater som ingen liker. Hele det amerikanske demokratiet er blitt til dritt, sier kunstneren, som har utstyrt verket sitt med en oransje parykk for å indikere hvilken av kandidatene han har minst sansen for.

– Trump er dårligst

– Donald Trump er helt klart den dårligste kandidaten av de to. Jeg er ikke registrert demokrat eller republikaner, og jeg skulle gjerne stemt på en annen kandidat, så jeg er dessverre nødt til å stemme på Hillary Clinton, sier han.

Debatten i natt får han ikke med seg – han er for opptatt med å demonstrere. I stedet tar han den opp så han kan se den på tirsdag.

Klish er en av mange som har tatt turen ut til Long Island for å demonstrere mot en av kandidatene – eller begge.

Enorm oppmerksomhet

Den første av tre presidentdebatter har fått enormt med oppmerksomhet de siste dagene, og kan ende opp med å bli tidenes mest sette.

SHANNON STAPLETON / Reuters

Opp mot 100 millioner mennesker forventes å benke seg foran TV-ene sine for å se på duellen mellom Hillary Clinton og Donald Trump.

Det blir en debatt mellom to kandidater som nå ligger nærmest likt på meningsmålingene.

Nye målinger på mandag viser at Trump har tatt igjen Clintons forsprang både på nasjonalt nivå og i de viktigste delstatene, noe som gjør kveldens debatt enda mer spennende enn man hadde trodd da Clinton fortsatt ledet stort på meningsmålingene.