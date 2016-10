– Hovedstaden Port-au-Prince har sluppet relativt greit unna, men når man kommer lenger sør er det enormt store ødeleggelser over store områder. Hele landsbyer er borte, og folk har mistet alt. Vår førsteprioritet er derfor å få ut mat, vann og medisiner til de rammede, sier Skaug til NTB.

Han er daglig leder ved Star of Hopes norske kontor og har vært i Haiti siden torsdag. Organisasjonen driver syv skoler i landet, som alle har fått omfattende skader.

Ifølge Skaug anslår lokale myndigheter at rundt 80 prosent av befolkningen nå står overfor en sultkatastrofe.

– Områdene sør og sørvest i landet står for det meste av matproduksjonen, og her er alle avlinger ødelagt. Det vil ta fem-seks måneder å klargjøre jorda til ny produksjon, og ytterligere tre-fire måneder før man får høstet noe. Det vil ramme hele landet i lang tid, forteller han.

Kolerautbrudd

Den fryktede sykdommen kolera har krevd 13 menneskeliv etter orkanen Matthew, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Sykdommen fører til alvorlig diaré og kan medføre død i løpet av timer om den ikke behandles. Antakelig har de døde blitt smittet etter at vann fra oversvømmelsene har blandet seg med avløpsvann.

Kolera blomstret opp i Haiti etter å ha blitt innført av FN-soldater etter jordskjelvet i 2010. Siden har over 10.000 omkommet av sykdommen, og hjelpeorganisasjoner frykter en ny epidemi i kjølvannet av orkanen.

877 omkomne

Det var tirsdag som orkanen «Matthew» traff sørlige Haiti med en vindstyrke på mer enn 230 km i timen.

På kort tid feide vinden med seg alt den kom over. Dødstallene steg raskt, og vil trolig fortsette opp. Lørdag kveld er 877 det offisielle tallet på omkomne.

Myndigheter og hjelpeorganisasjoner frykter nå at katastrofen skal fortsette lenge etter at stormen har lagt seg.

– Folk har mistet livsgrunnlaget

– Det største problemet nå er at folk ikke har mat. De har mistet selve livsgrunnlaget sitt, sier Ingvill Konradsen Ceide.

Hun leder hjelpeorganisasjonen «Prosjekt Haiti». Mannen hennes, Luc Edwin Ceide, er borgermester i distriktet Saint Louis du Sud, der Matthew først traff landet.

Noen områder er nærmest totalødelagt, og høstens avlinger er skylt på havet, melder ulike organisasjoner. Nå frykter mange at matmangel kan bli den neste konsekvensen av Matthews herjinger.

Babang Deshommes

– Enorme oversvømmelser kan gi ødeleggelser av infrastruktur og avlinger. Haiti har hatt dårlige avlinger på grunn av tørke i tre år, så her er det ingen ting å gå på, sa Kirkens Nødhjelps representant i Haiti, Martha Kristine Syvertsen til NTB noen dager før orkanen rammet.

En representant for hjelpeorganisasjonen Oxfam sier til svenske Aftonbladet at «hundre prosent av avlingene er ødelagt».

Orkansesongen ikke over

– Det verste kan fortsatt være foran oss, orkansesongen er ikke over før i slutten av november, sier Serge Cantave jr.

Han er selv fra Haiti, og leder «Fondation Seguin», en stiftelse som jobber for å ta vare på skogen i nasjonalparken Seguin sørøst i landet.

– Veien opp til området i fjellene er nå så ødelagt at ikke engang muldyr kan gå der, forteller Cantave.

Han frykter for situasjonen til de drøyt 60.000 menneskene oppe i det utilgjengelige fjellet.

Serge Cantave jr.

Det er ikke første gang Haiti rammes hardt av en naturkatastrofe.

Høsten er regntid i Haiti, og det skal ikke mer til enn noen kraftige regnskyll før avlinger, hus og veier er ødelagt. 44 personer døde da orkanen «Sandy» i styrkekategori 2 feide over landet i 2012. «Matthew» var på sitt kraftigste klassifisert som en kategori 5-orkan.

12. januar 2010 døde mer enn 200.000 mennesker i et kraftig jordskjelv. Mange mistet hjemmene sine, men det var ikke her Haitis elendighet startet.

– Ingen ressurser

– Problemet er at det er så forferdelig dårlig stelt her fra før. Mange steder bor ikke folk i hus i det hele tatt, det er snakk om blekk- og treplater, sier Ingvill Konradsen Ceide.

Hun har bodd i landet siden 2000. I området der ektemannen nå er ordfører, finnes et lite sykehus, men også det ble evakuert da orkanen meldte sin ankomst.

– Det er nesten ikke helsetjeneste. Det lille sykehuset vi har, drar ikke folk til uansett, for det er ikke ressurser, sier Ceide.

Spesielt sårbart for katastrofe

Etter et halvt hundreår med politisk vanstyre er landet lite forberedt på naturkatastrofer.

– Så katastrofale konsekvenser kunne selvfølgelig vært unngått, sier Leiv Marsteintredet, stipendiat ved institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

Han påpeker at mange land rammes av like sterke tropiske stormer, orkaner og jordskjelv, men at dødstallene som regel er langt lavere.

– Orkaner er ganske like overalt. Grunnen til at Haiti rammes så hardt, er først og fremst politisk. Det er veldig mange NGO-er og en FN-styrke på plass i landet, og det politiske styret er veldig ustabilt, sier Marsteintredet.

– Veldig dårlig utgangspunkt

Han forklarer at den tidligere slavekolonien fikk et veldig dårlig utgangspunkt, ettersom økonomien var avhenigig av inntektene fra slaveriet. Frigjøringen ble starten på en lang og turbulent historie med borgerkrig, diktatur og militærstyre.

Årets presidentvalg er utsatt en rekke ganger. Nå har orkanen «Matthew» bidratt til at valget heller ikke kan avholdes som planlagt på søndag.

Serge Cantave jr. sier situasjonen blir enda mer komplisert av at interrimpresidenten og regjeringen nå skal styre landet gjennom krisen - uten legitimitet i befolkningen.

– Det trengs en ny regjering som kan bygge opp infrastruktur og ta imot hjelp utenfra, sier Marsteintredet.

Syv døde av kolera

Dieu Nalio Chery / TT / NTB Scanpix

Også rent drikkevann blir en utfordring i tiden fremover. Vanligvis har kun 60 prosent av Haitis innbyggere tilgang til det, ifølge Kirkens Nødhjelp.

Nyhetsbyrået Reuters melder at syv personer allerede er døde av kolera, som følge av kloakk i drikkevannet. Kolerautbruddet etter jordskjelvet i 2010 tok livet av flere tusen mennesker.

I Saint Luis du Sud er de nå i kontakt med Leger uten grenser for å få bedre kapasitet til å hjelpe, forteller Ingvill Konradsen Ceide.

Orkanen Matthew ble lørdag nedgradert, men det ventes at den fortsatt kommer til å føre til ødeleggelser langs kysten av USA, melder NTB.

Til sammen har orkanen tatt livet av ni personer i USA, melder The Washington Post.