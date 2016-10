- Jeg gir aldri opp støtten til Donald Trump

– Trump! Trump! Trump! lyder det taktfaste ropet utenfor den svarte, 202 meter høye bygningen på Manhattans 5th Avenue.

Et knippe politifolk forsøker forgjeves å forhindre at de 40–50 Trump-tilhengerne fra å forstyrre gultaxier og andre biler fra å komme seg nedover den berømte handlegaten. Tutingen og bannordene vitner om at ikke alle bilistene er begeistret for den vesle demonstrasjonen utenfor Trump Tower.

Men det bryr trumpistene seg lite om. De er her for å vise milliardæren, TV-stjernen og presidentkandidaten Donald Trump at de fortsatt støtter ham – til tross for den nylig offentliggjorte videoen der han snakker nedsettende om kvinner og ser ut til å spøke med sine egne seksuelle overgrep.

Frykter Clintons "New world order"

– Den videoen bryr jeg meg lite om. Eksmannen min sa og gjorde ting som var mye verre, slår Maria DeSimone fast overfor Aftenposten.

Newyorkeren har på seg en blå genser med eiendomsmogulens navn på. Rett bak henne står en kvinne med en plakat som sammenligner Hillary Clinton med Adolf Hitler.

DeSimone har heller ikke mange positive ting å si om demokratenes presidentkandidat.

– Hun er en elitepolitiker som prøver å innføre en ny verdensorden. Dersom hun blir president, vil det ødelegge landet vårt fullstendig. Vi er nødt til å forhindre at den katastrofen skjer. Det er bare Donald Trump som kan redde USA, sier hun.

Hvor viktig vil den siste avsløringen være for Donald Trump i valgkampen? Bryr egentlig kjernevelgerne hans seg? Ekspertene er delt, som du kan lese i denne saken.

Triumferende Trump viste seg for tilhengerne

En annen kvinne spaserer forbi oss mens hun bærer på en bag der hun har skrevet slagord som «Obama sucks», «fu*k ISIS» og «Let’s make America great again». DeSimone fortsetter å hylle Trump.

– Systemet vårt er gjennomkorrupt. Donald Trump skal rydde opp, sier hun.

– Men han er en milliardær og en del av eliten i dette landet. Hvorfor stoler du mer på ham enn på andre i eliten?

– Han har bygget opp alt på egen hånd. Tro meg, de korrupte politikerne er livredde for hva som skjer når han blir president, sier DeSimone.

MIKE SEGAR / Reuters

Like før klokken 18 lokal tid viste Trump seg så vidt for folkemengden utenfor. Med et stort smil og en knyttneve som han stadig slo opp i luften i ren «Rocky»-stil, viste 70-åringen ingen tegn til å være preget av den voldsomme kritikken som er blitt rettet mot ham i kjølvannet av den kontroversielle videoen.

150 republikanske ledere vender ryggen til Trump

Rundt 40 republikanske ledere har siden fredag kveld sagt offentlig at de ikke støtter Donald Trump som presidentkandidat. Blant dem er John McCain, presidentkandidaten fra 2008.

Hittil har 150 lederskikkelser i partiet sagt at de ikke støtter Trump, ifølge en oversikt The New York Times har laget.

Flere andre ledende partifolk, deriblant tidligere utenriksminister Condoleezza Rice, gikk så langt at de lørdag ba Trump om å trekke seg som presidentkandidat.

Men Trump sier klart og tydelig at det er uaktuelt:

Overfor The Washington Post, avisen som offentliggjorde den kontroversielle videoen på fredag, utdyper Trump at ideen om å trekke seg, kun en måned før presidentvalget, er helt uaktuell.

– Folk ringer og sier: «Ikke gjør så mye som å tenke på å gjøre noe annet enn å fortsette.» Du må se hva det er som foregår. Den virkelige historien her er at folk ikke skjønner hvor stor støtte jeg har, sier han.

Kristoffer Rønneberg

Hillary Clinton valgte lørdag å holde seg i bakgrunnen mens republikanerne viste klare og tydelige tegn til å være rammet av et komplett kaos.

Det store spørsmålet nå er hva som skjer når Trump og Clinton møtes i St. Louis søndag kveld til den andre av tre presidentdebatter.

Trump-videoen er garantert å bli et tema.