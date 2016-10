- Må forvente at IS svarer med terror

Ifølge kurdiske kilder angrep en gruppe opprørere iført selvmordsvester flere offentlige bygninger i Kirkuk før daggry fredag. Blant annet slo de til mot et kraftverk som er under bygging 60 kilometer fra byen.

Seks personer fra de kurdiske sikkerhetsstyrkene ble drept, i tillegg til to iranere som hadde som oppgave å vedlikeholde et elektrisitetsanlegg ved Kirkuk, opplyser sykehuskilder til Reuters.

Den islamske staten (IS) har tatt på seg ansvaret for angrepet. Minst IS-medlemmer ble også drept, enten ved at de sprengte seg selv i luften eller ble drept i sammenstøt med de kurdiske sikkerhetsstyrkene. Kurdiske myndigheter opplyste fredag formiddag at alle angripere var blitt fjernet fra alle byggene de hadde angrepet i morgentimene.

AP/NTB Scanpix

Viktig og omstridt oljeby

Kirkuk ligger 180 kilometer sørøst for Mosul, byen som kurdiske og irakske styrker nå kjemper for å gjenerobre fra Den islamske staten (IS). Det er den viktigste oljebyen i Nord-Irak og har blitt kontrollert av kurderne siden den irakske hæren trakk seg ut derfra like etter at Mosul hadde falt i juni 2014.

Byen ligger øst for Hawija, et landområde som ligger som en lomme mellom Mosul og Bagdad, og som fremdeles kontrolleres av IS. Byen ligger derfor mer utsatt til en andre deler av det kurdiskkontrollerte Irak. Byen med 850.000 innbyggere er dessuten etnisk sammensatt og den kurdiske kontrollen over byen er svært omstridt.

Foto: Reuters / NTB scanpix

Må forvente mer terror fra IS

Allerede før angrepet i Kirkuk har det vært forventet at IS ville besvare offensiven mot Mosul med terrorangrep.

– Angrepet i Kirkuk er ganske typisk for det vi må forvente mer av fra IS sin side fremover, sier orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskoles mediegruppe. – Det vil trolig forsøke seg med flere angrep i de kurdiske områdene og kanskje særlig i Bagdad.

Angrep i Irak vil trolig bli planlagt og gjennomført av den delen av IS’ som har som oppgave å gjennomføre terrorangrep. Det kan også komme angrep i Europa, men det er mest trolig at slike angrep vil bli gjennomført av personer som ikke nødvendigvis er styrt av gruppens folk i Syria og Irak, men som sympatiserer med gruppen.

GORAN TOMASEVIC/Reuters/NTB Scanpix

Norske soldater i «godt beskyttet område»

Norge er med i koalisjonen på over 60 land som støtter irakske myndigheters kamp mot IS. En gruppe norske soldater er i Nord-Irak for å trene soldater fra den kurdiske hæren Peshmergaen.

– De norske soldatene deltar ikke i kamphandlingene ved Mosul, men befinner seg i en militærleir i en del av Nord-Irak der Peshmergaen har god kontroll, sier major Elisabeth Eikeland, som er talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter.

AP/NTB Scanpix

IS hevder de har slått tilbake alle fremstøt

Den irakske statsministeren sa torsdag at angrepet på Mosul har gått bedre enn forventet. Journalister som følger de kurdiske og irakske styrkene opplyser at de angripende styrkene har erobret en rekke landsbyer som ligger i ørkenområdene som ligger sørøst, øst og nord for Mosul.

IS har på sin side at det går dårlig for angriperne. Under overskriften «Korstoget mot Ninevet får en elendig start» hevder IS-tidsskriftet Al-Nabaa at IS har slått tilbake angrepene på alle fronter og at de har drept dusinvis av sine fiender med overraskelsesangrep, selvmordsangrep og ved å ødelegge dusinvis av kjøretøy, inkludert stridsvogner.