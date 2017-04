Terrortrusselen tas på alvor: 50 000 soldater utkommanderes ekstra for å sikre det franske valget

Tirsdag ble to personer arrestert i Marseille, mistenkt for å ha planlagt terrorangrep i forbindelse med valget som innledes søndag.

Frankrike er i høyeste beredskap.

– Frankrike er forberedt på alle former for trusler, forsikrer landets justisminister, Matthias Fekl.

Mer enn 50 000 soldater er utkommandert for å sikre valglokalene søndag. Dette kommer på toppen av de mange tusen soldatene og sikkerhetsstyrkene som hjelper politiet med vaktholdet allerede. Samtlige av de sentrale kandidatene følges av livvakter døgnet rundt. Ved valgmøtene til høyrepopulisten Marine Le Pen er det utkommandert store politistyrker i full stridsutrustning. Noen av hennes valgmøter er blitt avlyst, fordi en ikke kunne sikre dem godt nok. Ett av François Fillons valgmøter i påsken ble utsatt for bombetrussel.

Du må passere metalldetektorer for å komme inn på møter med for eksempel Le Pen. Det er strenge regler for hva du kan ta med deg inn.

Ble varslet

Tre av de 11 presidentkandidatene i søndagens første runde i presidentvalget er informert om at det er rettet en direkte trussel mot dem. Det var sentrumskandidaten Emmanuel Macron, høyrekandidaten François Fillon og høyrepopulisten Marine Le Pen.

Le Pen talte tirsdag på et stort møte nettopp i Marseille. Der var det som vanlig et betydelig sikkerhetsopplegg.

De to kandidatene som gjør det best i søndagens første runde, går videre til andre og avgjørende valgomgang 7. mai.

Unntaksttilstand

I Frankrike råder fortsatt unntakstilstanden som ble innført i forbindelse med terroraksjonene i Paris i november 2015. Den gang ble 130 personer drept i flere parallelle angrep. På to år har omkring 230 personer mistet livet i terrorangrep i Frankrike.

Her kan du lese mer om gjerningsmennene bak terrorangrepene i Paris for halvannet år siden.

President François Hollande uttalte etter terroraksjonene i Paris høsten 2015 at terrorismen kommer til å avgjøre valget i Frankrike. Tiltak mot terror har vært et sentralt tema i valgkampen. Sentrumskandidaten Emmanuel Macron, som ligger best an på flere målinger, har for eksempel åpnet for at myndigheten skal ha adgang til kryptert kommunikasjon på sosiale medier.

Det vil bety at myndighetene lettere får tilgang til kommunikasjon på sosiale medier enn de har med dagens lover for telefonavlytting.

Kriseberedskap

Hvor lenge unntakstilstanden og de omfattende antiterror tiltakene skal vare, blir en sak for den nyvalgte presidenten. Det gjelder også den omfattende grensekontrollen. Flere flere tusen soldater brukes daglig til å passe på mulige terrormål som flyplasser, jernbanestasjoner og viktige bygninger.

På valgdagen, den første er 23. april og den andre 7. mai, vil det være utkalt mer 50 000 ekstra soldater som skal vokte de omkring 67 000 stemmelokalene. Justisminister Matthias Fekl har sagt at det råder en permanent høy terrortrussel i landet.

Statsminister Bernard Cazeneuve har sagt at Frankrike er spesielt utsatt fordi landet har engasjert seg i Syria imot IS. Det har I det siste vært to angrep rettet mot franske soldater i Louvre i Paris og på Orly flyplass.