Afghanistan-eksperter: - Situasjonen har definitivt forverret seg

Dødstallene stiger etter at en kraftig bilbombe gikk av i Kabuls ambassadestrøk i morgenrushet onsdag.

Minst 80 ble drept og 350 såret.

Taliban benekter at de står bak.

Sprengstoffet var i en septikbil.

Bomben var usedvanlig kraftig. Røykskyen hang over byen, og det ble rapportert om ødelagte vinduer opptil en kilometer unna.

Bomben detonerte utenfor Tysklands ambassade, men det er også en rekke andre mulige mål i nærheten.

– Situasjonen i landet har definitivt forverret seg, og sikkerhetssituasjonen er mye verre i Kabul. Tidligere har det vært mest krigføring i sør, men nå er det også mange flere angrep i hovedstaden, sier forsker Arne Strand ved Christian Michelsens Institutt (CMI).

Massoud Hossaini, AP/ NTB scanpix

– Taliban på fremmarsj

– Det generelle bildet er at Taliban er på offensiven og at afghanske sikkerhetsstyrker sliter, sier Barbo Helling ved Landinfo.

Den faglig uavhengige enheten har eksperter som orienterer norsk utlendingsforvaltning med oppdatert landinformasjon. Helling arbeider med forholdene i Afghanistan.

De internasjonale kampstyrkene trakk seg ut av landet i 2014. NATO har nå en støttestyrke på 13.500 i landet som gir råd til og trener afghanske styrker i kampen mot opprørere, i praksis Taliban.

OMAR SOBHANI, Reuters / NTB scanpix

Guvernører må flys inn i helikopter

Taliban hevdet nylig at de kontrollerer 34 av landets 400 distrikter og utfordrer myndighetene betydelig i 167 distrikter. Ifølge Helling virker ikke dette voldsomt overdrevet.

– Men situasjonen er flytende. Vi regner med at Taliban kontrollerer mellom ti og 25 distrikter helt. I enkelte distrikter kan distriktsguvernøren, myndighetenes representant, ikke bevege seg utenfor eget kompleks i distriktssenteret og må flys inn i helikopter. Det er antatt at Taliban utfordrer myndighetenes kontroll i ca. halvparten av distriktene, sier hun.

Utro tjenere?

Helling er nylig kommet hjem fra tjenestereise i Kabul. Også da hun var der, ble det gjennomført et angrep i morgenrushet.

– Myndighetene forsøker å holde kontrollen med hvem som kommer inn i Kabul, men iblant klarer opprørere å ta seg inn med store mengder sprengstoff. Mange mener at det finnes utro tjenere i sikkerhetsstyrkene, sier Helling.

– IS sliter

Hun minner om at Kabul er en stor by – antall innbyggere er mellom 3 og 6 millioner, og full kontroll av ferdselen er uhyre krevende.

– Samtidig gjør sikkerhetsstyrkene en bra jobb, og det er et viktig poeng at mange terroraksjoner blir avverget, sier hun.

Mens Taliban er på offensiven, sliter landets IS-gruppe militært.

– De er få og har liten oppslutning i befolkningen. Etter den amerikanske kjempebomben mot IS i Nangarhar-provinsen i april spekuleres det rundt om de i enda større grad vil satse på selvmordsaksjoner og myke mål, sier Barbo Helling.

Fikk du med deg disse?

MOHAMMAD ISMAIL / Reuters /NTB scanpix

Høye sivile tapstall i Kabul

En FN-rapport om sivile tap slo i april fast at Kabul var den regionen i Afghanistan der flest sivile ble drept eller skadet i årets tre første måneder. Selvmordsangrep og «komplekse angrep» tok mange liv i hovedstaden.

FN uttrykte i samme rapport sterk bekymring for at antallet barn og kvinner som blir drept eller såret i konflikten, øker kraftig. Over 200 barn ble drept i Afghanistan i årets tre første måneder, noe som tilsvarer en økning på 17 prosent fra samme periode i fjor.

UDI: Kun to utrygge provinser

UDI anser bare to av landets 34 provinser, Nangarhar og Helmand, som for utrygge til å returnere afghanere som har fått avslag på asylsøknaden. Personer som kommer fra disse provinsene, kan returneres til internflukt i for eksempel Kabul.

Norge har hittil i år tvangssendt 279 personer til Afghanistan, viser tall fra Politiets utlendingsenhet. 63 er reist frivillig med hjelp fra UDI. Norge avslår søknadene til ca. fire av fem afghanske asylsøkere.

– Feil sted til feil tid

– Er det farlig å være i Kabul, Barbo Helling?

– For vanlige sivilister handler risikoen om å være på feil sted til feil tid. Noen hundre sivile blir årlig drept i Kabul by fordi de tilfeldigvis var der en bombe gikk av eller der det ble gjennomført et komplekst angrep, svarer medarbeideren i Landinfo.

Drepte 140 soldater på base

Afghanske styrker lider også store tap: I fjor ble 8800 soldater og politifolk drept. Det tilsvarer en økning på 35 prosent fra året før, ifølge en amerikansk overvåkingsgruppe.

I slutten av april ble minst 140 soldater og offiserer drept i et Taliban-angrep mot en militærbase utenfor Mazar-i-Sharif nord i landet.

– At Taliban klarer å komme inn i en militærbase og drepe over 100 soldater, er også et massivt slag for moralen til den afghanske hæren, sier Strand.

– Korrupsjon utbredt

Han mener den svake sikkerhetssituasjonen, splittelse i regjeringen og den utbredte korrupsjonen i regjeringen, politiet og hæren gjør det mulig for Taliban å komme på offensiven.

– Mye av dette skulle ikke kunne skje hvis regjeringen hadde kontroll og politiet og hæren fungerte. Men korrupsjon er et stort problem, og de som vil utføre angrep ser ut til å klare å betale seg til det, sier han.

Fakta: Angrep i Kabul det siste året 31. mai: Minst 80 personer ble drept og 300 skadet i et angrep med en kraftig bilbombe i Kabuls ambassadestrøk. 3. mai: Minst åtte personer, de fleste sivile, ble drept da en kraftig bilbombe eksploderte ved en NATO-kolonne i Kabul. Tre amerikanske soldater ble såret. 8. mars: Et selvmordsangrep fulgt av et militært angrep mot Afghanistans største militære sykehus tar livet av minst 49 personer og såret minst 76. IS hevder at de står bak. 1. mars: Minst 16 personer ble drept og minst 38 såret i to angrep ved Kabuls militærskole vest i byen og foran hovedkvarteret til den afghanske etterretningstjenesten øst i byen. 7. februar: Minst 19 personer ble drept og over 40 såret i et angrep ved høyesteretts bygning i sentrum av Kabul. 10. januar: Minst 38 mennesker drept i et dobbelt bombeangrep nær nasjonalforsamlingen. Taliban-bevegelsen har påtatt seg ansvaret. 22. desember: Syv personer, deriblant to barn, ble drept da Taliban-opprørere stormet huset til en parlamentariker i Kabul. 21. november: Minst 30 mennesker drept i et selvmordsangrep mot en sjiamuslimsk moské i Kabul. IS har tatt på seg ansvaret. 11. oktober: Minst 14 ble drept i et selvmordsangrep mot den største sjiamuslimske helligdommen i Kabul. IS tok på seg ansvaret. 25. august: 13 mennesker ble drept og 34 såret i et angrep mot American University i Kabul. 24. juli: Minst 80 mennesker ble drept og over 230 såret da to selvmordsbombere sprengte seg under en demonstrasjon i Kabul. IS tok på seg ansvaret for det blodigste enkeltangrepet i hovedstaden siden 2001. 19. april: Minst 64 mennesker ble drept og nær 350 såret av en selvmordsbombe etterfulgt av skyting i sentrum av Kabul. Taliban tok på seg ansvaret.

Taliban varslet våroffensiv

Onsdagens blodige angrep kom en drøy måned etter at Taliban varslet sin såkalte våroffensiv – at de vil trappe opp angrep mot utlendinger i landet når snøen forsvinner. Men en talsmann for Taliban nekter for at gruppen sto bak selvmordsangrepet.

– Denne eksplosjonen hadde ingenting å gjøre med Mujahedin av det islamske emiratet. Våre mujahedin er ikke involvert i denne hendelsen, og de får heller ikke lov til å gjennomføre så store eksplosjoner i slike dårlig utvalgte områder, sier Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid i en kunngjøring.

IS har den siste tiden hevdet å stå bak flere bombeangrep i den afghanske hovedstaden.

Rahmat Gul, AP / NTB scanpix

NATO har bedt om forsterkninger

NATO har bedt om at medlemmene sender flere soldater til Afghanistan for å bekjempe IS. Det gir liten mening, mener Arne Strand. Han viser til at IS ifølge afghanske myndigheter har rundt 600–800 krigere i landet.

– Alt av tidligere erfaring tyder på at det bare vil føre til flere angrep, ved at Taliban og andre grupper ønsker å markere seg. Vi må ha en realistisk forventning til hva det er mulig for internasjonale styrker å få til. Den eneste veien ut er forhandlinger, sier han.

– Og hvordan ser utsiktene til forhandlinger ut nå?

– Man er foreløpig langt vekk fra forhandlingssporet når man vil kjøre inn mer militære styrker. Argumentet er at styrkene trengs for å gjøre det mulig å starte forhandlinger, men det har ikke skjedd før, sier Strand.