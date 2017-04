– At Nord-Korea viser frem slike missiler betyr ikke at de kan bruke dem

Et missil er en rakett som kan styres. Definisjonen på et interkontinentalt, ballistisk missil er at det kan fly over 5500 km, eller ganske nøyaktig avstanden mellom Europa og USA.

For å nå så langt, må missilene oppnå meget stor høyde, opp mot tusen kilometer, og en meget høy hastighet, maksimalt 7 km pr. sekund.

Dette er egenskaper som er meget like de egenskapene som trengs i en bærerakett som skal utplassere kommersielle satellitter i bane rundt jorden.

Når et ballistisk missil skytes ut, brukes en rakettmotor som kan ha flere trinn, til å gi missilet en høy hastighet og en retning mot målet. Når motoren er utbrent skilles den ofte fra stridshodet.

I midtfasen flyr missilet uten motorkraft. Da er det gjerne utenfor atmosfæren, og påvirkes ikke av luftmotstand.

I «terminalfasen» er missilet på vei ned mot målet, gjennom atmosfæren. I denne fasen kan det igjen manøvrere aerodynamisk, med styrefinner, fordi det nå møter luftmotstand. I ønsket høyde, eller når det treffer bakken, utløses stridshodet.

Bare noen få, avanserte systemer kan i dag styre ballistiske missiler i den avsluttende fasen.