Bombemannen skal ha fått opplæring av IS i Syria

Litt etter litt nøster britisk politi opp det politisjefen i Manchester, Ian Hopkins, kaller et nettverk.

Politisjefen sa torsdag ettermiddag at arrestasjonen av åtte menn, seks i Manchesterområdet og to i Libya, er viktige.

– Ransakinger har avdekket gjenstander som vi tror er veldig viktig for etterforskningen, sa politisjefen, som i tråd med britisk praksis er svært tilbakeholden med å gi detaljer om etterforskningen.

Stefan Rousseau / TT / NTB Scanpix

USA-kilder: Skal ha fått IS-opplæring i Syria

Politiet prøver å finne ut om 22-åringen reiste til Syria, og der kan ha fått bistand. Ifølge CNN skal amerikanske etterforskere ha avdekket at Salman Abedi fikk opplæring av IS i Syria i månedene før angrepet. Tyske myndigheter bekreftet torsdag at Abedi mellomlandet i Düsseldorf på veien tilbake til Storbritannia fire dager før bombeattentatet.

Etterforskningen har også avdekket at den unge mannen var i London og tok toget tilbake til Manchester kort tid før terrorhandlingen. Hva han gjorde der og hvem han eventuelt møtte, står sentralt i etterforskningen.

Ikke på liste over fremmedkrigere

Det er fra før kjent at Abedi i tiden før angrepet besøkte Libya, og det har blitt spekulert på om han også kan ha vært i Syria. Frankrikes innenriksminister Gérard Collomb hevdet onsdag at han hadde fått vite av britiske tjenestemenn at Abedi trolig reiste til Syria.

På spørsmål fra journalister samme dag unnlot Storbritannias innenriksminister Amber Rudd å kommentere Collombs uttalelse.

Abedi sto ikke på britiske myndigheters liste over personer som har vært fremmedkrigere i Syria, ifølge NTB.

Yngre bror skal ha visst om bombeplaner

Britiske medier skriver at politiet har funnet utstyr og gjenstander som skulle brukes til produksjon av flere bomber og at den videre etterforskning trolig vil føre til flere funn av bombeutstyr.

Danny Lawson / TT / NTB Scanpix

Ifølge ABC News fant politiet et bombeverksted i Salman Abedis bolig og med kjemikalier nok til flere bomber.

En talsmann for den libyske sikkerhetsstyrken Rada, som har arrestert Abedis 20 år gamle bror Hashem og brødrenes far, sier til ABC at lillebroren har innrømmet å ha visst om brorens bombeplaner. Den yngre broren skal også ha innrømmet å ha planlagt terrorangrep i Libya. De to brødrene skal også ha sett IS-videoer som blant annet viser hvordan en bombe kan produseres.

Skal ha ringt moren for å ta farvel

The Times har snakket med en talsmann for den libyske sikkerhetstjenesten. Han forteller at lillebroren i avhør har forklart at Salman Abedi ringte ham og moren 15 minutter bomben ble utløst, for å ta farvel.

«Tilgi meg», skal Abedi ha sagt i samtalen med moren.

Fant selvmordbomberens bankkort

Grunnen til at politiet i Manchester så raskt kunne fastslå hvem som var gjerningsmann, var at bankkortet han ble funnet i nærheten av eksplosjonsstedet, skriver The Independent.

Bomben som ble brukt er den mest avanserte som er brukt i Storbritannia til nå, og den som har laget bomben må ha hatt spesielle kunnskaper.

Politiet er derfor opptatt av å finne frem til den eller de som laget bomben, og ser ikke bort fra at Salman Abedi fikk i oppdrag av andre å bære og utløse bomben.

Motstridende uttalelser om faren

Venner og bekjente av familien har gitt motstridende opplysninger om Salman Abedis far, som i intervju har hevdet at sønnen hans er uskyldig. Noen venner sier at faren var bekymret for at sønnen ble radikalisert, og at han derfor hadde inndratt passet hans under opphold i Libya. Men da sønnen sa han ville reise på pilgrimsreise til Saudi-Arabia skal han ha fått det tilbake. Noen bekjente har sagt at faren var imot IS og ekstrem islamisme, mens andre sier at han har hatt både kontakt og sympatier med ekstremister.

Torsdag opplyser en talsmann for sikkerhetsstyrkene i Libya at faren skal ha vært medlem av Libyas islamske kampgruppe (LIFG). Gruppen er nå oppløst, men antas å ha hatt forbindelser til terrororganisasjonen Al-Quaida.

Lekkasjer tatt opp på høyeste hold

Britisk politi har oversendt etterforskningsmateriale til sine amerikanske kolleger, men etter lekkasjer til amerikanske medier, ble det torsdag en brå slutt på det.

Problemet ble også tatt opp på høyeste hold, da den britiske statsministeren Theresa May møtte USAs president Donald Trump under NATO-toppmøtet i Brussel torsdag. Trump lovet å etterforske og sette en stopper for lekkasjene, som han skal betrakte som en sikkerhetsrisiko.

Sent søndag kveld opplyste flere britiske og amerikanske medier at Storbritannia vil gjenoppta utvekslingen av etterretningsmateriale med amerikanerne.

May krever at NATO engasjerer seg

Statsminister May krevde også at NATO engasjerer seg sterkere mot terror.

– Det er et av de verste terrorangrepene Storbritannia har opplevd. Og det var et spesielt ufølsomt og feigt angrep på grunn av hvordan det var bevisst rettet mot uskyldige og forsvarsløse barn og unge. Det viser hvorfor det er viktig for verdenssamfunnet, inkludert NATO, å gjøre mer i kampen mot terror, sa statsminister May.

Peter Byrne / TT / NTB Scanpix

Dronning Elisabeth besøkte torsdag ofre som fortsatt ligger på sykehus i Manchester med store skader etter terrorangrepet. Hun takket også ansatte på sykehusene, nødetatene og andre hjelpere for innsatsen de gjorde for de mange ofrene.

Faren ikke over

Det offentlige helsevesenet NHS har bedt de 27 største akuttmottakene ha høy beredskap, gjennomgå sine nødplaner og ha nok ansatte tilgjengelig på grunn av faren for nye terrorangrep gjennom den kommende langhelgen, også kalt «Bank Holiday».