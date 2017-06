Britisk politi frigir navnene på to av mennene bak London-terroren

Saken oppdateres.

Navnet til den tredje som sto bak lørdagens terrorangrep er foreløpig ikke offentliggjort.

Alle de tre ble drept av britisk politi etter de drepte syv personer og skadet 48 personer på London Bridge og i Borough Market.

De ble drept åtte minutter etter at britisk politi ble varslet om angrepet.

Ifølge pressemeldingen fra politiet i London var Khuram Shazad Butt (27) en britisk statsborger, som var født i Pakistan. 30-åringen Rachid Redouane skal være fra Marokko og Libya. Han skal også ha identifisert seg som 25 år gamle Rachid Elkhdar. Begge var bosatt i Barking, øst i London.

Politiet presiserer i pressemeldingen at de to formelt ikke er identifisert, men at deres etterforsker mener å kjenne identiteten til de som utførte angrepet.

Holder kortene tett til brystet

Inntil mandag kveld har politiet holdt kortene tett til brystet om de som utførte angrepet.

Årsaken til dette er at dette er at politiet har ønsket å kartlegge om de handlet alene eller med andre, ifølge Sky News.

De har blant annet etterforsket om de mistenkte har en kobling til Irland, ettersom en av gjerningsmennene har vært bosatt i landet, rapporterer TV-kanalen.

Politiet er sikre på at det ikke er var flere som utførte angrepet, men flere kan ha vært delaktige i planleggingen.

«Dette er for Allah»

I alt tolv personer er så langt pågrepet i forbindelse med terrorangrepet. Terrorgruppen Den islamske stat hevdet sent søndag kveld at det er de som står bak angrepet.

Ifølge Sky News skal minst to av gjerningsmennene har ropt at «dette er for Allah» idet de knivstakk ofre.

Furqan Nabi / TT / NTB Scanpix

Alle tolv ble pågrepet i Barking i Øst-London, der politiet slo til mot flere adresser søndag morgen. En av adressene var ifølge britiske medier bostedsadressen til en av gjerningsmennene. Her ble fire menn og en kvinne ble pågrepet. Kvinnen ble senere løslatt, ifølge NTB.

Nabo: – Han var annerledes

BBC har snakket ned en nabo i blokken der en av de mistenkte bodde. Naboen sier til TV-kanalen at den mistenkte mannen var «litt annerledes».

– Jeg vil si han ikke var normal, men jeg visste ikke at han hadde ekstreme synspunkter. Han viste ikke tegn til noe sånt, sier naboen.

The Guardian har snakket med en ansatt ved Sam’s Chicken Shop, som ligger ved siden av en leilighet i Barking som ble gjennomsøkt av politiet søndag morgen. Hun sier en av dem som ble tatt med fra leiligheten, er rumensk eller øst-europeisk.

– Han var rundt 22 eller 23 år. Han var en hyggelig, stille gutt. Han bodde der med broren og kjæresten, sier kvinnen.

Hun forteller at de søndag morgen hørte noe som minnet om skyting, før en mann stormet inn og ba dem holde seg i butikken, som var omringet av politi.