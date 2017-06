Dømt til døden for Muhammed-blasfemi på Facebook

Mannens forsvarer tror dette er første gang noen er blitt dømt dødsstraff for å ha skrevet noe upassende på sosiale medier, skriver BBC News.

Taimoor Raza (30) fikk dommen fredag i en anti-terrordomstol etter å ha angivelig ha skrevet nedsettende ting om profeten Muhammed i kommentarfeltet.

Hans forsvarer sier 30-åringen hadde deltatt i en diskusjon om islam på Facebook med en som viste seg å være en myndighetsperson involvert i terrorbekjempelse.

30-åringen har to ankeinstanser før dommen trer i kraft

Bekymret

Facebook har ikke kommentert dommen.

Selskapet sa i mars at de ville sette ned en egen gruppe i Pakistan for å ta tak i pakistanske myndighetenes bekymring for blasfemiske uttalelser, men la til at de ønsker å beskytte «privatlivet og rettighetene» til Facebooks medlemmer.

Menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International har uttrykt bekymring for situasjonen i Pakistan.