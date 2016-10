– Donald Trump vil starte TV-kanal etter valget

2004 var året Donald Trump for alvor gikk fra å være en eiendomsutvikler til å bli en TV-stjerne. Det var året da han lanserte realityserien «The Apprentice,» der Trump på brutalt vis ga deltakere sparken med det ikoniske slagordet «You’re fired!»

Trumps berømmelse og hans evner som underholder har kommet svært godt med i valgkampen. Dette, og hans konstante angrep mot det han anser som et korrupt, elitistisk politisk system, har gitt ham en tilhengerskare på mange millioner mennesker i USA.

Trolig er det ikke nok av disse tilhengerne til å vinne presidentvalget, skal man tro de siste meningsmålingene.

Men det er nok til å sikre svært gode seertall for en nyopprettet TV-kanal for alle som opplever at de eksisterende nyhetskanalene ikke taler til deres virkelighet.

Hentet inn Breitbart-redaktør som kampanjesjef

Ryktene om «Trump TV» eller «Trump Media Group» har svirret i flere måneder. I dag ble de bekreftet av avisen Financial Times (FT), som melder at Trumps svigersønn, Jared Kushner, har begynt å sondere terrenget for å etablere en slik kanal.

Kushner er gift med Trumps datter Ivanka, og han har lenge hatt en svært sentral rolle som en av svigerfarens aller nærmeste rådgivere.

Han skal ha kontaktet bankmannen Aryeh Bourkoff, en sentral figur i den amerikanske medieindustrien, for å vurdere mulighetene for å starte opp en ny TV-kanal for Donald Trump etter presidentvalget, ifølge avisen.

Hverken Bourkoff eller Kushner har benektet FTs avsløring, men de ønsker heller ikke å bekrefte opplysningene i artikkelen.

Samtalen mellom de to skal ha vært kort, og de skal foreløpig ikke ha gått videre med planene, skriver FT.

Men avisen påpeker at Trump nå åpent flørter med tanken om å tjene penger på velgerskaren sin.

Slik kan en Trump-kanal se ut, ifølge redaktøren og anti-Trumpaktivisten Ben Howe:

Dersom Trump skulle ønske å starte en TV-kanal, vil han ha lagt grunnlaget allerede. I august hentet han inn Steve Bannon, tidligere sjefredaktør for det høyreradikale og svært populære nettstedet Breitbart, som sin nye kampanjeleder.

I tillegg har han hyret Roger Ailes, som nylig måtte forlate toppsjefjobben i Fox News på grunn av anklager om seksuell trakassering av flere av kanalens kvinnelige ansatte, som rådgiver.

Sammenligner med krigen mellom Aten og Sparta

Magasinet Vanity Fair har tidligere også hevdet at Trump flørter med tanken om å skape et varig publikum ut av tilhengerskaren han har bygget opp som presidentkandidat.

I en artikkel i juni hevder magasinet at Trump vurderte å skape et «mini-konglomerat» der datteren Ivanka og svigersønnen ville få sentrale roller.

Trump benektet dette senere overfor The Washington Post, og omtalte det som «et falskt rykte.»

Men ideen levde videre. I en artikkel i The New Yorker i august skriver John Cassidy at det vil være helt logisk å etablere en TV-kanal som ligger til høyre for Fox News, kanalen som i dag er den viktigste nyhetskilden for republikanske velgere.

Cassidy påpeker at Bannon allerede har skrevet om hvordan Breitbart, som støtter Trump i valgkampen, er i ferd med å utfordre Fox News.

– I denne moderne varianten av den episke peloponnesiske krigen kan atenerne like gjerne vite at spartanerne er på vei for å ta dem og at det ikke er noe de kan gjøre ved det. Faktisk er det slik at stadig flere spartanere blir med på laget vårt hver eneste dag, skrev Bannon i august.

Støtte fra store profiler

Å starte en ny TV-kanal vil bli både dyrt og risikabelt for Donald Trump. Ett stort spørsmål vil være om potensielle sponsorer er blitt såpass skremt av Trump i valgkampen at de derfor vil være forsiktige med å bruke annonsepengene sine på en slik kanal, noe redaktør Jeff Heer i The New Republic påpeker:

Samtidig vil han trolig kunne skilte med store navn fra dag én – en rekke nyhetsprofiler, spesielt Fox News-stjernen Sean Hannity, har allerede vist sterk støtte for Trump. I tillegg har milliardæren mange tilhengere blant de store profilene på radio, deriblant Rush Limbaugh og Laura Ingraham.

Men den største stjernen på Trump TV, blir trolig Trump selv.

