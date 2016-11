– Flyangrep mot barnesykehus i Aleppo

Ifølge den syriske eksilgruppen SOHR var fem barn og en helsearbeider blant ofrene i onsdagens flyangrep, som blant annet var rettet mot et barnesykehus og den lokale blodbanken.

Ifølge The Guardian måtte leger og pasienter gjemme seg i bomberommet i kjelleren i flere timer inntil angrepet var over.

Til sammen 40 mål i de opprørskontrollerte bydelene al-Shaar og Salaheddine skal ha blitt angrepet onsdag, og lokale aktivister hevder at både syriske og russiske fly deltok.

Røde Kors skriver at fire sykehus vest i Aleppo er blitt angrepet på bare 24 timer. I Øst-Aleppo har de ikke sluppet til siden i vår, skriver president i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv i en pressemelding.

Han beskriver en kritisk situasjon i den tidligere millionbyen, som nå ligger i ruiner.

– På grunn av at vi ikke slipper inn med nye forsyninger, er nå matlagrene på vei til å tømmes. I Øst-Aleppo har Syrisk Røde Halvmåne drevet et stort felleskjøkken, som har gitt mat til mange. Nå er de ikke i stand til å gi mat til de mest sårbare, sier Mollekleiv.

Han peker på at de står klare til å gi livsviktig hjelp også i Øst-Aleppo, men at de trenger sikkerhetsgarantiser fra de som deltar i kamphandlingene.

– Det er nå sju måneder uten forsyninger. Vi ber partene igjen om å slippe nødvendig hjelp inn til de som trenger det, for å redde liv, sier Mollekleiv.

En talsmann for det russiske forsvarsdepartementet opplyste onsdag at russiske kampfly ikke har angrepet mål i Aleppo på snart en måned.

– Jeg vil understreke at russiske militærfly ikke har utført noen flyangrep over byen på 29 dager, sa talsmannen Igor Konasjenkov til det statlige nyhetsbyrået TASS.

Tidligere i uken innledet de russiske flyene derimot en større offensiv mot opprørsmål i Idlib og Homs.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjoigu opplyste tirsdag at kampfly fra hangarskipet Admiral Kuznetsov deltar i offensiven i de to provinsene og at målet er de to ytterliggående islamistgruppene IS og Fateh al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten.