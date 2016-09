– Forlenger våpenhvilen i Syria med to døgn

En talsmann for USAs utenriksminister John Kerry opplyste onsdag kveld norsk tid at USA og Russland hadde blitt enige om å forlenge den midlertidige våpenhvilen med to døgn.

Få timer tidligere oppfordret russiske myndigheter partene i Syria om å gå med på en forlengelse og la våpnene ligge.

Sivile i beleirede områder venter imidlertid fortsatt på nødhjelp, og ifølge FN vil nødhjelpsleveranser trolig ikke begynne før tidligst torsdag.

SOHR: Ingen drept

– Våpenhvilen blir overholdt i veldig stor grad, tross enkelte brudd, sier Rami Abdulrahman, lederen for eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Han legger til at SOHR ikke har registrert noen drap i Syria som kan relateres til krigshandlinger i områder som omfattes av våpenhvilen siden den begynte.

Våpenhvilen, som er fremforhandlet av USA og Russland, trådte i kraft ved solnedgang mandag. Målet er å få en slutt på kampene mellom regjeringsstyrkene og en rekke opprørsgrupper, men den omfatter ikke ekstremistgrupper som IS og Jabhat Fatah al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten.

En sentral del av våpenhvileavtalen er at det skal opprettes uhindret og vedvarende humanitær tilgang til de beleirede områdene i Syria, blant dem storbyen Aleppo nord i landet. Den sårt tiltrengte hjelpen har imidlertid så langt uteblitt.

Nødhjelp står klar

Foto: Reuters / NTB scanpix

En talsmann for FNs nødhjelpskontor OCHA, David Swanson, sier at de fortsatt venter på nødvendige sikkerhetsgarantier fra partene før leveransen av nødhjelp til beleirede områder kan begynne.

– Hovedtemaet nå er å sikre felles forståelse mellom partene. Forholdene er veldig kompliserte, og vi trenger sikkerhetsgarantier, sier Swanson.

Han opplyser at 20 lastebiler med nødhjelp står klare i Tyrkia, nord for Aleppo, men at det er lite trolig at nødhjelpsleveransene kan begynne onsdag.

– Basert på hva vi hører fra bakken, er det lite trolig at det skjer i dag, sier Swanson.

Strategisk vei

I de østlige, opprørskontrollerte områdene av Aleppo har om lag 250.000 mennesker vært beleiret mesteparten av de siste to månedene.

– Våpenhvilen er bra, men det er ikke nok. Vi vil at mat skal komme inn, sier Abu Jamil, en innbygger i bydelen Ansari i Øst-Aleppo.

– Situasjonen er fortsatt ille fordi markedene er tomme, sier 55-åringen til nyhetsbyrået AFP.

Et ledd i våpenhvileavtalen er at den strategiske Castello-veien inn til Aleppo skal demilitariseres. Regimesikkerhetskilder opplyser imidlertid til AFP at regimets styrker ikke har trukket seg tilbake fra veien, slik avtalen krever. Regimet tok kontroll over veien i juli.

Russland advarer

Russland kom onsdag med nye oppfordringer til såkalte moderate opprørsgrupper om å ikke samarbeide med ekstremistgrupper. En av de største opprørsgruppene i Syria, Ahrar al-Sham, har samarbeidet tett med Jabhat Fatah al-Sham, tidligere kjent som Jabhat al-Nusra og al-Qaidas forlengede arm i Syria.

– Våpenhvilen er skjør, og nøkkeloppgaven er nå å vente til moderate grupper holder seg unna terrorister. Uten denne nøkkeloppgaven er videre framgang knapt mulig, sier Dmitrij Peskov, talsmann for Russlands president Vladimir Putin.