– Hverken Trump eller Clinton kommer til å hjelpe arbeidere som oss

– Kan du sende meg skrutrekkeren? Ikke den, men den andre?

Christopher Ramirez strekker en gjennomtatovert arm ned fra toppen av stigen for å ta imot verktøyet fra kollega Antonio Read (26). Snekkerne er midt i et oppussingsprosjekt i et hus i Brooklyn. De nakne murveggene og den synlige isoporen vitner om at det er langt igjen før eierne kan flytte inn.

– Det tar tid når man skal gjøre det grundig, sier Ramirez.

Mandag kveld satt han og så på debatten mellom presidentkandidatene Donald Trump og Hillary Clinton. Han ble ikke imponert.

– Det var som å se på en debatt med en tredjeklassing. Jeg er ikke veldig begeistret for Clinton, men han er jo på et helt eget nivå. Han har ingen løsninger, alt han gjør er å skryte av seg selv og å angripe Clinton. Det verste var kanskje at han skrøt av han ikke betaler skatt! Det tror jeg provoserer mange vanlige folk som oss, som jobber hardt og som betaler skatten vi skal, sier 30-åringen.

Ville heller se på fotballkamp enn på debatten

Hans yngre kollega nikker. Men debatten, sier han, fikk han ikke med seg.

– Det var en fotballkamp som gikk samtidig, sier 26-åringen og gliser.

Read, som pendler halvannen time hver morgen og ettermiddag fra Long Island for å komme seg på jobb i Brooklyn, legger til at han ikke har planer om å stemme i år fordi han mener at politikk ikke er noe som angår ham.

– Det er en gjeng med rike folk som diskuterer ting som ikke har noe med livet mitt å gjøre. For meg, handler det bare om å jobbe hardt for å sørge for at de to barna mine får en god oppvekst. Jeg holder hodet lavt, sier han.

– Men du kan jo ikke tro på endring dersom du ikke stemmer! utbryter Ramirez, som gjør det klart at dette er en diskusjon de to kollegaene har hatt flere ganger tidligere.

– Du kan si det, men jeg ser ikke poenget. Hvilken forskjell vil det utgjøre om jeg stemmer? svarer Read.

Ønsket seg Bernie Sanders som presidentkandidat

Begge snekkerne forteller om et arbeidsliv der de må jobbe stadig flere timer for å sikre seg en rimelig inntekt.

– 50–60 timer i uken er et minimum. Prisene på ting vi må kjøpe stiger mye raskere enn lønnen, og dermed må vi jobbe stadig mer. Det er noe som er galt i dette systemet, sier Ramirez.

Kristoffer Rønneberg

Han skyter en spiker inn i veggen like oppunder taket og legger til:

– Det virker som om alle er klar over at hele systemet vårt er i ubalanse, at det er noe som foregår som gjør at alt virker ustabilt. Og ingen ser ut til å vite hva løsningen skal være. Derfor støttet jeg Bernie Sanders i valgkampen. Bernie mener at vi trenger radikale forandringer. Og jeg er helt enig. Å holde på slik vi gjør nå, der innektsforskjellene blir stadig større og der arbeiderklassen blir holdt tilbake, er rett og slett ikke bærekraftig.

Read, som er langt mer opplyst og engasjert i politiske spørsmål enn han later som, påpeker at det er mye uro i afroamerikanske miljøer nå, og at denne uroen har en sammenheng med økonomiske ulikheter. 26-åringen tror løsningen ligger i sysselsetting.

– Vi trenger flere arbeidsplasser. Hvis folk er i arbeid, går de ikke rundt og skyter folk eller raner dem. Men jeg ser ikke hvordan politikerne hjelper oss i å få en enklere hverdag, sier Read.