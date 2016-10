En tropp fra den irakiske regjeringshæren tok seg mandag inn i bydelen al-Karama øst i Mosul, opplyser militærtalsmannen.

Offensiven mot IS i Mosul begynte for to uker siden. Dersom opplysningen stemmer, er det første gang at styrkene som prøver å drive IS ut av Mosul, har lyktes i å ta seg inn i byen.

Aftenposten kommer tilbake med mer...

