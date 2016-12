– Jeg kan ikke komme på en innsettelse som har bydd på større sikkerhetsutfordringer

Begivenheten er bare 23 dager unna. Fredag 20. januar blir Donald J. Trump (70) USAs 45. president. Sikkerhetsutfordringene i Washington før han blir tatt i ed kommer til å bli de mest utfordrende i moderne historie, melder New York Times.

Avisen skriver at i tillegg til de vanlige truslene som alltid vil henge over en seremoni av en slik størrelse, forbereder de over 30 sikkerhetsbyråene som er involvert seg på at demonstranter vil strømme til hovedstaden.

MOHAMMAD KHURSHEED, NTB/SCANPIX

Kostnadene knyttet til sikkerhet er forventet å overstige 100 millioner dollar (nesten 900 millioner norske kroner).

USA er fortsatt delt etter valget, og det råder naturligvis bekymring over at Trumps tilhengere og motstandere vil havne i konfrontasjoner.

– Jeg kan ikke komme på en innsettelse som har budt på større sikkerhetsutfordringer enn denne, sier Michael Chertoff, som var sikkerhetsminister under president George W. Bush, til avisen.

JONATHAN ERNST, NTB/SCANPIX

Arbeidet har allerede pågått i flere måneder, men økte i omfang etter det for mange overraskende presidentvalget i november.

New York Times forteller at titusener av sikkerhetsfolk vil være i Washinghtons gater 20. januar. Deres hovedoppgave er å beskytte presidenten, men også å stanse potensielle opptøyer og slåsskamper.

«Prioriteten er å unngå de voldelige sammenstøtene som i perioder blusset opp i valgkampen mellom Trumps tilhengere og motstandere», skriver avisen.