Kampen for å jage Den islamske staten (IS) ut av millionbyen Mosul i Nord-Irak vil raskt bli etterfulgt av et angrep mot Raqqa, IS’ viktigste by i Syria. På spørsmål fra NBC om hvorvidt angrepet på Raqqa vil komme i løpet av noen uker, ikke måneder, svarte Carter bekreftende.

– Det er vår plan. Det har lenge vært planen at angrepet mot Raqqa ville komme raskt etter angrepet på Mosul, sa Carter til den amerikanske TV-stasjonen.

Carter sa dette etter tirsdagens anti-IS-møte i Paris, der forsvarsministre fra en rekke land, inkludert også Norges forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide, også deltok.

IS’ angivelige hovedstad

Andre nyhetsbyråer har sitert Carter på at det vil være en overlapp mellom at erobringen av Mosul pågår, og at angrepet mot Raqqa vil innledes.

Raqqa har de siste to årene vært ansett som IS’ «hovedstad» i Syria og har ved siden av Mosul vært den ene av de to viktigste byene i det kalifatet som IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi erklærte opprettet i juni 2014.

BRAM JANSSEN/AP/NTB Scanpix

Bombing og spesialstyrker

Særlig Tyrkia har ivret for et angrep mot Raqqa, men USA og andre vestlige land har kviet seg for å sende bakkestyrker til Syria. De har i stedet satset på bombing fra luften og å la spesialstyrker utføre begrensede aksjoner i Syria og trene lokale militser som skal kunne kjempe mot IS.

Norge har bestemt at cirka 60 norske spesialstyrker skal trene en syrisk milits som har som mål å bekjempe IS. Stortinget vedtok tidligere i år at spesialstyrkene kan gå inn i Syria.

Det har vært et åpent spørsmål om det finnes noen opprørsgrupper i Syria som er sterke nok til å kunne bekjempe IS, og som samtidig vil prioritere å kjempe mot IS fremfor å bekjempe styrkene til president Bashar al-Assad.

Tyrkerne kritiske til at kurderne tar Raqqa

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu sa onsdag at kurdiske militser ikke bør være blant dem som erobrer Raqqa. Han mente i stedet at lokale militser bør ta seg av oppgaven. USA har støttet den kurdiske YPG-militsen i Syria, men Tyrkia mener denne militsen har nære forbindelser med kurdiske grupper som de anklager for terrorisme i Tyrkia.