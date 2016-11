Samarbeid er eneste farbare vei for verdens to største økonomier. Det var hovedbudskapet da Kinas president Xi Jinping snakket på telefon med den påtroppende amerikanske presidenten Donald Trump mandag.

Høflighetsfrasene satt løst og Trumps kontor rapporterte etterpå at de to lederne kom til å etablere et «sterkt forhold» for at landene skulle få fremgang, melder Reuters.

Trump har sagt «Kina» så mye at det er blitt til en tre minutter lang video på YouTube.

Harde utfall mot Kina

Under valgkampen truet imidlertid Trump med en straffetoll på 45 prosent på kinesiske varer og sa han ville stemple Kina som en valutamanipulator fra hans første dag i presidentstolen.

– Vi kan ikke fortsette å la Kina voldta landet vårt, sa Trump under et valgkampmøte i mai.

Samtidig sendte han ulike signaler om hvilke intensjoner USA har militært for Øst-Asia. Han lovet marinen 75 nye skip de kan bruke til å patruljere farvannet utenfor Kina, samtidig som han fremsatte et krav om at Japan og Sør-Korea må betale mer for den militære støtten fra USA.

Kina vil svare med samme mynt

The Global Times, en nasjonalistisk tabloidavis som utgis av kommunistpartiet i Kina, skriver at dersom Trump legger straffetoll på kinesiske varer, så vil handelen mellom USA og Kina bli paralysert. Det er en handel som har en samlet verdi på 5600 milliarder kroner, ifølge CNN.

– Kineserne vil nok ikke la seg presse noe mer av Trump enn av noen annen amerikansk president, tror Jo Inge Bekkevold, leder for Senter for asiatiske sikkerhetsstudier ved Institutt for forsvarsstudier. – Det vil være overraskende hvis de ga etter nå.

Fakta: Langvarig krangel mellom USA og Kina Det er ikke noe nytt at USA presser på for en mer åpen kinesisk økonomi, dette har de gjort siden 1990-tallet. USA har argumentert for at den kinesiske valutaen har vært kunstig lav, til fordel for kinesisk økonomi og tilsvarende disfavør for den amerikanske. Mens USA krever at Kina innfører raske reformer i sin valutapolitikk, ønsker kineserne en mer stegvis markedstilpasning fordi de mener den kinesiske økonomien ikke er en moden markedsøkonomi. Kina er i dag USAs største handelspartner etter Canada. I tillegg har Kina og kinesiske selskaper de siste årene blitt en betydelig investor på det amerikanske markedet og bidrar således til å skape arbeidsplasser i USA. USA er nå det viktigste markedet for kinesiske investeringer i utlandet, og kinesiske private aktører står for ca. 40 prosent av Kinas investeringer i USA.

Lavkostproduksjon forsvinner ikke til Kina

Donald Trump har under valgkampen gjort et stort nummer av at amerikanske selskaper har flyttet produksjonen sin til Kina, som betyr tap av amerikanske arbeidsplasser, og har erklært at han vil snu den trenden.

– Men å skylde på Kina blir egentlig å skyte på feil mål, sier Bekkevold. – Kina har fortsatt en vei å gå med hensyn til marked og privatisering, men faktum er at Kina klatrer på verdistigen og et raskt voksende kostnadsnivå gjør at de ikke lenger kan regnes som et lavkostland.

Mange amerikanske og andre utenlandske selskaper har allerede flyttet sin lavkostproduksjon til andre land som Vietnam, Bangladesh og India.

– Kina ønsker ikke lenger å være et lavkostland, de vil være produsenter av høyteknologiske produkter, sier Bekkevold.

Trump kommer til å bli utfordret

Kina har lenge kranglet med nabolandene om skillelinjene dem imellom i Sør-Kina-havet og har advart USA mot å blande seg inn med sine marinefartøyer.

Under det første året med Trump som president kommer han til å bli utfordret av kineserne, sier professor Øystein Tunsjø.

Den nye amerikanske administrasjonen kommer nok til å møte på et selvhevdende og konfronterende kinesisk lederskap. De vil legge press på amerikanerne det første året Trump er i posisjon, sier forskeren ved Senter for asiatiske sikkerhetsstudier ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

Venter økt spenning i forholdet mellom Kina og USA

Professor Tunsjø forventer at USA kommer til å fortsette å være tungt til stede militært i Øst-Asia.

– Jeg tror det blir økt spenning og rivalisering mellom Kina og et USA under Donald Trump, sier Tunsjø.

Kinesiske medier har rapportert at Kina håper forretningsmannen Trump vil være pragmatisk og forhandlingsvillig. Men Tunsjø tror Trump vil forsvare USAs interesser i Øst-Asia og stå fast ved alliansene USA har med land som Sør-Korea, Japan og forpliktelsene til Taiwan.

– Det er ingenting som tyder på at Trump vil forhandle bort det kineserne er opptatt av, sier Tunsjø. – Selv om han er en forretningsmann med hoteller i Kina, vil han ikke plutselig gi opp Taiwan eller amerikanske krav om fri ferdsel for sine marinefartøyer i havområdene i Øst-Asia.

Tar valget av Trump som en seier i seg selv

Han tror imidlertid kineserne er ganske fornøyd med at Trump ble valgt, fordi det etter deres oppfatning beviser at demokratiet er underlegent det kinesiske systemet.

– Kineserne får en anledning til å vise frem at de klarer å få frem de beste lederne, mens et demokrati ender opp med en som Trump, sier Tunsjø. – Det de ikke liker med Trump, er usikkerheten og uforutsigbarheten. Særlig hvis det blir en krisesituasjon.

Kineserne vet heller ikke hva de kan vente seg

Førsteamanuensis Anna Ahlers ved Universitetet i Oslo tror kineserne har samme problem som alle andre, de vet ikke helt hva de kan vente fra Donald Trump som president. Vil han gjøre det han sa han skulle gjøre under valgkampen, eller vil han velge en annen kurs som president.

– De var nok bedre forberedt på hva de kunne vente seg fra Hillary Clinton. Noen er kanskje glad for at det ikke ble henne, siden hun var kjent som en hauk når det gjaldt forholdet mellom Kina og USA, sier Anna Ahlers.

Kinas makt i Øst-Asia kan bli styrket

Donald Trump sa under valgkampen at land som Japan og Sør-Korea må bidra mer økonomisk for at USA skal ha militære styrker i landene. Han antydet til og med at dersom de ikke betalte, så fikk Sør-Korea og Japan skaffe seg sine egne atomvåpen og forsvare seg med.

– Hvis det skapes tvil om USAs engasjement, så kan det føre til at Kinas makt i Øst-Asia øker, sier Ahlers. Hun er imidlertid skeptisk til at Trump vil gjennomføre noen av de mest ytterliggående tingene han sa som presidentkandidat.