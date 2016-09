– Kineser drepte foreldrene og 17 naboer

Politiets etterforskning konkluderer med at Yang Qingpei kranglet med sine foreldre om et pengebeløp onsdag kveld og at han deretter drepte dem, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Av frykt for å bli identifisert som gjerningsmann, valgte han derfor å drepe 17 naboer i landsbyen Yema i Yunnan-provinsen, melder byrået.

Mannen er 26-27 år gammel. Xinhua nevner ikke noe om hvordan han skal ha drept landsbybeboerne, men han ble pågrepet i provinshovedstaden Kunming om lag 200 kilometer unna torsdag, noen timer etter at det ble funnet lik i flere av husene i Yema.

Dette er en av de blodigste massedrapssakene i Kina de siste årene.