– Lastebilangriper i Stockholm hadde bånd til IS

Usbekistans utenriksminister, Abdulaziz Kamilov, sier også at den 39 år gamle usbekiske statsborgeren som utførte lastebilangrepet i Stockholm, var rekruttert av IS.

Han var også ettersøkt for religiøs ekstremisme av usbekiske myndigheter.

Utenriksministeren opplyser, ifølge Reuters, at sikkerhetstjenesten i Usbekistan forut for angrepet i Stockholm hadde sendt informasjon om Akilov til Sverige, via et annet vestlig land.

Han sier ikke hvilket land det dreier seg om, men hevder at Akilov ble rekruttert av IS etter at han forlot Usbekistan og bosatte seg i Sverige i 2014.

– Ifølge informasjon som vi har, oppfordret han aktivt sine landsmenn om å reise til Syria for å krige for IS, sier Kamilov, ifølge Reuters.

– Tidligere (før angrepet), sendte sikkerhetstjenesten informasjon om Akilovs kriminelle gjerninger til en av våre vestlige samarbeidsland slik at Sverige skulle bli informert, uttaler.

Innrømmer angrepet

Akilov ble tirsdag varetektsfengslet. 39-åringen har erkjent at han kjørte en lastebil inn i en folkemengde i Stockholm forrige fredag. Fire personer ble drept i terrorangrepet, deriblant en 11 år gammel jente.

1000 tips

Svensk politi opplyste torsdag at det så langt er mottatt 1.000 tips i saken og at det er gjennomført over 700 avhør. Videre er det utført flere aksjoner mot boliger, og 300 beslag skal analyseres. 50 politifolk skal i tiden fremover jobbe på fulltid kun med denne saken.