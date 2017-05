Macron er storfavoritt etter tidenes mest grisete valgkamp

Fredag kom de siste meningsmålingene før søndagens valg: Emmanuel Macron får 62 prosent, Marine Le Pen 38. Det er frem tre prosentpoeng for Macron, ifølge målingen som er gjort for BFM TV og L'Express.

Men dramatikken holder seg til siste slutt.

Emmanuel Macron har vært utsatt for et omfattende hackerangrep og en rekke dokumenter er spredt på nettet. Dette førte til krisemøte i valgkommisjonen lørdag.

– Videreformidlingen av informasjonen, som er ulovlig innhentet og som etter all sannsynlighet er blandet med falsk informasjon, kan klassifiseres som en kriminell handling, heter det i en uttalelse fra kommisjonen.

Kommisjonen oppfordrer alle som er på nett til ikke å spre videre hacket informasjon.

Skitten valgkamp

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, Franck Orban, sier at dette trolig har vært den skitneste franske valgkampen i moderne tid. Han tar et lite forbehold om duellene mellom Jacques Chirac og François Mitterrand i 1988.

– Onsdagens TV-debatt vil gå over i historien som en av de tøffeste. I Frankrike var det mange som, under den amerikanske valgkampen, var glade for at man ikke hadde debatter av den typen som var mellom Hillary Clinton og Donald Trump, men nå har vi fått det. Spørsmålet er om dette var et engangstilfelle eller om dette blir trenden fremover, sier han.

Fake news – i sluttspurten

Fake news, russisk påvirkning og skandaler har preget valgkampen foran andre runde. Lekkasjene av e-poster og interne dokumenter fra Macrons kampanje toppet en rekke hendelser.

Ifølge Wikileaks er det flere titusener av e-poster, foto og vedlegg datert frem til 24. april, i alt 9 gigabytes med informasjon. Wikileaks opplyser at de ikke står bak hackingen, men at de vil gå gjennom deler av materialet, skriver NTB.

Det er ikke kjent hvem som står bak hackingen.

Macron-kampanken advarer mediene om å bruke materialet som ifølge dem er dokumenter som er hentet ut av hackere blandet med falske dokumenter.

Falske rykter?

Torsdag ba Emmanuel Macron politiet etterforske påstander om at han skal ha en bankkonto i skatteparadiset Bahamas. Marine Le Pen bidro til å spre ryktet da hun i debatten spurte ham om dette. Hun har senere sagt at hun ikke har bevis for at Macron har konto i skatteparadis.

Macron avviser det som oppspinn.

Påstandene har versert i sosiale medier. Ifølge Reuters har Macron-kampanjen ment at første gang dette dukket opp, var på en twitterkonto som tilhører en aktivist på ytre høyrefløy som er bosatt i Nord-California. Han er blant annet kjent for å ha klappet til en antifascist under en demonstrasjon på Berkeley-universitetet.

De to statseide russiske mediene Russia Today og Sputnik er fratatt akkreditering til Macrons valgvake søndag, fordi de anklages for å produsere oppdiktede nyheter. Russisk UD har protestert mot utestengelsen. Men eksemplene har vært mange på den sterke russiske påvirkningen. Det er ingen hemmelighet at Le Pen er Vladimir Putins foretrukne kandidat.

Macron-kampanjen har vært utsatt for hackerangrep, men det er ikke bevist hvem som står bak. Mistanken går i retning av russisk etterretning.

Le Pens kampanje opplyste at de var blitt hacket av en venstreaktivist, skriver AP.

PHILIPPE WOJAZER / Reuters /NTB scanpix

Velgerne skal tenke

Fra midnatt fredag er det ikke lenger lov for kandidatene å drive valgkamp eller for mediene å publisere meningsmålinger. Velgerne skal ha tiden frem til valglokalene åpner søndag morgen til å reflektere over hva de skal stemme. Omkring 27 prosent bestemte seg først helt i siste liten, ifølge IFOP.

Ifølge IFOPs målinger sier 75 prosent at de skal stemme. Det er to prosentpoeng mer enn de siste målingene før avstemningen i første runde. Den gang stemte 78 prosent. Dette kan bety at valgdeltagelsen blir høy, noe som regnes som en fordel for Macron.

De siste valglokalene stenger klokken 20, og de første prognosene kommer umiddelbart.

Vinner – selv om hun taper

Thibault Camus / AP/ NTB scanpix

Franck Orban minner om at alle denne gangen forventet at Le Pen skulle komme til andre runde. Forskjellen mellom i år og i 2002, da hennes far overraskende kom til andre runde, er at det denne gangen var en TV-debatt. Daværende president Jacques Chirac nektet å møte Jean-Marie Le Pen i TV-ruten. Forsker Sylvain Brouard ved Sciences Po, et kjent institutt for statsvitenskap i Paris, viser til at Nasjonal Front fikk mer en 1,25 millioner nye velgere i første runde.

– Det er helt enormt. Ingen andre partier kan vise til en slik fremgang, sier Brouard til NTB.

– Hun er en klar vinner, sier han og peker på at både sosialistpartiet og de konservative ligger med brukket rygg.

Det har lenge vært hevdet at det finnes et glasstak i Frankrike som hindrer kandidater fra det ekstreme høyre eller venstre i å vinne valg. Men den historien står nå for fall, mener analytikeren.

Le Pen selv og hennes innerste krets har hatt øynene festet på valget i 2022. Årets valg var en viktig etappe for å bygge henne opp. Derfor er valget til nasjonalforsamlingen i juni viktig for Nasjonal Front. Beregninger gjort av Francetvinfo viser at partiet kan få mellom 20 og 50 mandater av 577. I dag har de ett som er direkte valgt på Nasjonal Fronts liste.

CHRISTIAN HARTMANN / Reuters /NTB scanpix

Skandaler avgjorde valget

Mange velgere og analytikere i Frankrike har vært litt oppgitt over at sakene kom i bakgrunnen i denne valgkampen. Meningsmålinger har vist at kampen mot arbeidsløshet var den saken som var viktigst når folk avgjorde hva de skulle stemme på. Terror kom på andre plass, ifølge IFOPs valgdagsmåling.

Men det er en sak som mer enn noen annen har bestemt hvem som ble president. Førsteamanuensis Orban minner om at skandalene rundt Fillon i realiteten avgjorde valgkampen, dersom en legger til grunn at meningsmålingene var riktige. Han ledet stort lenge, inntil det ble avslørt at han hadde gitt kona og to av ungene fiktive stillinger som rådgivere lønnet av staten. Saken etterforskes av politiet.

– Disse bidro til ytterligere å svekke tilliten til politikerne, mener Orban.

Verden følger med

USAs tidligere president Barack Obama har uttalt sin støtte til Macron. Obama støttet også fortsatt britisk EU-medlemskap, uten at det hindret brexit.

I Brussel trekker man et lettelsens sukk over meningsmålingene som tyder på en Macron seier.

I EU-kommisjonen uttaler anonyme tjenestemenn til nyhetsbyrået AFP at de støtter Macron.

Reuters peker på at den trolig påtroppende franske presidenten har skapt seg en sirkel av likesinnede, unge liberale ledere i Europa. Han hadde nylig middag Belgias 41 år gamle statsminister Charles Michel og statsministeren i Luxembourg Xavier Bettel (44) Denne nye generasjonen av unge, liberale EU-vennlige ledere kalles Erasmus-generasjonen. Oppkalt etter EUs program for studentutveksling. Søndag kan den yngste av dem, 39 år gamle Emmanuel Macron bli president i Frankrike.