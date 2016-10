– Minst 82 drept i et luftangrep mot en begravelse i Jemen

*En koalisjon ledet av Saudi-Arabia har siden mars 2015 utført luftangrep mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll overJemens hovedstad Sana i september 2014.

*Ifølge FN er minst 10.000 mennesker drept siden konflikten brøt ut. Nærmere 4.000 av de drepte er sivile.

*FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein har tatt til orde for en internasjonal gransking og mener at Saudi-Arabia har gjort seg skyldige i krigsforbrytelser.