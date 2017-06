Minst fire angripere drept etter angrep mot turisthotell på Mali

Myndighetene mistenker at jihadister so bak angrepet mot et hotellområde i Malis hovedstad Bamako. FN-kilder melder om gisler og omkomne.

– Vi har hentet ut likene av to angripere som ble drept, og vi leter etter to andre døde, sier minister Salif Traore til journalister søndag. Han sa ikke noe om hvorvidt det er flere angripere som er på rømmen.

36 gisler reddet ut

– Vi reddet nesten 36 gjester og ansatte fra hotellet, inkludert 15 franskmenn og omtrent like mange maliere, sa Traore.

Tidligere på dagen omtalte samme Traore angrepet mot luksushotellet utenfor hovedstaden Bamako som et jihadistangrep.

Maliske soldater og franske antiterrorstyrker rykke ut til stedet. Røyk steg opp fra stedet, og innbyggerne i nærheten kunne høre lyden av skudd. Hendelsen bekreftes både av vitner og AFPs journalist på stedet.

En talsperson for FN-styrkene opplyser at angriperne tok gisler, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Sikkerhetsstyrker er på plass. Hotellet er omringet og en operasjon er på gang. Situasjonen er under kontroll sa en talsperson for landets sikkerhetsminister på telefon til Reuters natt til mandag da angrepet pågikk fremdeles..

Mali har tidligere vært åsted for en rekke angrep fra islamistiske ekstremister, blant annet rettet mot FN-styrken MINUSMA.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det luksushotellet Le Campement i Dougourakoro øst for hovedstaden Bamako som er under angrep.

FN-styrke på 10.000 i landet

Sikkerhetssituasjonen i Mali er blitt gradvis forverret etter at franske styrker i 2013 fordrev islamistiske og tuaregtilknyttede opprørere fra områder nord i landet. Angrepene har senere spredt seg sørover i landet.

Islamistiske opprørere i landet har tilknytning til al-Qaida.

Franske tropper og en fredsbevarende FN-styrke på 10.000 militære har i flere år kjempet for å stabilisere den tidligere franske kolonien.

Norge hadde i vinter omtrent 70 soldater og et C-130J transportfly (kjent som Hercules) på FN-oppdrag i Mali.

Unntakstilstand i tre år

Siden hotellangrepet i 2015 har det vært unntakstilstand i Mali, og i april ble unntakstilstanden fornyet med nye seks måneder.

Islamistiske grupper har herjet i nord og sentrum av det store landet i Vest-Afrika siden 2012. De har utført en rekke angrep, og derfor regner FN sin tilstedeværelse som den mest risikable operasjonen organisasjonen har i dag. FN-styrken MINUSMA består i dag av 12.000 soldater og støttemannskap.

USA advarte mot reiser i Mali

Det er bare ni dager siden den amerikanske ambassaden i Mali frarådet alle slags reiser i landet.

«Unngå sårbare steder med dårlig sikkerhetstilstand, som hoteller, restauranter og kirker», skrev ambassaden.