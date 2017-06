– Mueller etterforsker Trump

Avisen viser til ikke navngitte tjenestemenn i saken.

Tidligere FBI-sjef Mueller ble i forrige måned utnevnt til å undersøke om Russland påvirket presidentvalget i fjor. Denne etterforskningen inkluderer nå om den amerikanske presidenten var involvert.

Tidligere FBI-sjef James Comey, som fikk sparken av Trump 9. mai, vitnet nylig for Senatets etterretningskomité. Han hevdet da at han ble avsatt for å endre måten Russland-etterforskningen ble utført på.

Ny vending

Etterforskningen har til nå handlet om Russlands eventuelle innblanding i presidentvalget, og om Trumps kampanje har samarbeidet med Kreml.

I januar forsikret Comey Trump om at presidenten personlig ikke var en del av etterforskningen. Men rett etter at han ble sparket av Trump, sier nå tjenestemenn at dette endret seg.

Det hvite hus viser til Trumps advokat Marc Kasowitz om spørsmål som omhandler Russland-etterforskningen.

– FBI-lekkasjen med informasjon om presidenten er opprørende, utilgivelig og ulovlig, sier Mark Corallo, en talsmann for Kasowitz.

– Sparker ikke Mueller

Tidligere denne uken uttalte en venn av Trump, Christopher Ruddy, at presidenten vurderer å sparke spesialetterforskeren. Det ble avvist av Det hvite hus onsdag.

– Presidenten har rett til det, men han har ingen intensjon om å gjøre det, sa talskvinnen i Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders.

I praksis kan ikke presidenten sparke Mueller selv, det er det bare visejustisminister Rod Rosenstein som kan gjøre. Men Trump kan avskjedige Rosenstein og utnevne en ny visejustisminister som vil gjøre slik han ønsker.