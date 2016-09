– Noe er på gang, men jeg håper hun blir frisk, sier Trump om Clintons sykdom.

– Jeg ser det jeg ser. Hosteanfallet var for en uke siden, så jeg antar at det også var lungebetennelse. Jeg håper bare hun blir frisk og kommer seg tilbake i valgkampen og så skal vi sees i debatten, sa presidentkandidat Donald Trump om Hillary Clintons helse på amerikansk fjernsyn mandag morgen, amerikansk tid.

Clinton fikk et hosteanfall på et valgmøte forrige uke, og klarte knapt å gjøre ferdig talen sin. Hun har spøkt hosteanfallene bort med at hun får allergiske anfall hver gang hun nevner Donald Trump.

Clinton og Trump får kritikk for mangel på åpenhet. Obamas helserapport var på 276 sider. Clinton har levert halvannen - Trump under én.

Synes det er trist

Til kanalen CNBC sier Trump at han ikke finner noen tilfredsstillelse i Clintons sykdom. Trump-kampanjen har i lengre tid antydet at Clinton var for fysisk svak til å være president.

– Det er interessant at de sier lungebetennelse nå, men hun hostet veldig for en uke siden. Det er interessant å se hva som foregår, sa Trump.

Andrew Harnik / AP / NTB Scanpix

Trump kommer med mer helse-info

Trump sa at han vil offentliggjøre mer informasjon om sin egen helsetilstand denne uken. Den 70-årige kandidaten har hittil bare gitt ut svært begrenset info.

– Jeg tok en helsesjekk denne uken og jeg vil offentliggjøre tallene så snart de er klare. Det vil være svært detaljert, sa Trump til Fox News.

– Jeg håper resultatet blir bra - jeg føler meg helt topp, sa Trump

Presidentkandidaten sa at helse «helt klart er et tema».

Hvorfor er «skurken Hillary» blitt et slagord i USA? Her er årsakene til hatet mot henne

Den største tabben i valgkampen

Den republikanske presidentkandidaten kommenterte også Clintons kontroversielle uttalelse om at halvparten av Trump-tilhengerne er «motbydelige». Trump kalte det «den største tabben hittil i valgkampen».

– Jeg trodde ikke det var mulig - jeg trodde ikke hun ville si noe sånt. Men hun sa det altså, og hun sa det med utrolig mye sinne, sa Trump og minnet om at en president skal lede hele folket, «ikke bare en prosentandel».

Republikanerne har kritisert Clinton kraftig for replikken, som ble sagt på et møte med velstående donorer på Wall Street.