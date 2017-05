Norske bedrifter rammet av internasjonalt dataangrep

Over 70 land skal være rammet av et verdensomspennende dataangrep. I Storbritannia rammet angrepet sykehus og stiftelser over hele landet, og også en kommune i Sverige er blitt angrepet. Nå ber Nasjonal sikkerhetsmyndighet om at norske sykehus og andre leverandører av viktig infrastruktur oppdaterer sine datasystemer, ifølge NRK.

– Vi regner med at også Norge vil bli angrepet, sier avdelingsdirektør Hans Christian Pretorius i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). NSM overvåker datatrafikk døgnet rundt.

– Dette er et alvorlig angrep, og vi følger utviklingen tett, sier Pretorius.

Choice Hotels

Choice Hotels opplyser til VG fredag kveld at de har blitt rammet av det omfattende dataangrepet.

– Vi har avdekket et virusangrep på interne systemer på et fåtall av våre hoteller. Tiltak for å stanse spredning og begrense omfanget ble igangsatt umiddelbart, skriver kommunikasjonsdirektør Christine Viland i Choice Hotels til VG.

Hun opplyser at systemer som berører deres gjester fungerer som normalt sent fredag kveld, men at de følger utviklingen tett og at Nasjonal sikkerhetsmyndighet er varslet. De er i tett dialog med leverandøren av systemene.

– Dette er det samme viruset som har rammet virksomheter i andre land i dag, bekrefter Viland.

Store problemer

Det offentlige helsevesenet NHS’ datasystem i England og Skottland har store problemer på grunn av et dataangrep.

I tillegg til Norge er det meldt om såkalte «ransomware»-angrep i en rekke land rundt om i verden, blant dem Storbritannia, USA, Kina, Russland, Spania, Italia, Vietnam, Taiwan og en rekke andre, melder BBC.

Krever løsepenger

«Ransomware», eller løsepengevirus, er betegnelsen på skadelig programvare som holder en datamaskin eller et datasystem som gissel ved å kryptere innholdet. Deretter kreves det løsepenger for å gi brukeren tilbake tilgang til dataene.

– Dette er en skadevare vi kjenner fra før. Det er et løsepengevirus som kan forebygges. Vi har spredt informasjon videre om hvordan det kan gjøres til virksomheter og til offentlig sektor, sier Arnøy.

Skjermbilder av programvaren viser at angriperne krever betaling i den digitale valutaen Bitcoin, som er svært vanskelig å spore.

Stjålet NSA-verktøy

Angrepet gjøres med en programvare som utnytter et sikkerhetshull som ble oppdaget og utnyttet av den amerikanske signaletterretningen National Security Agence (NSA), ifølge eksperter The New York Times har snakket med.

Programmet ble utviklet av NSA og lekket offentlig av en gruppe som kaller seg Shadow Brokers, skriver avisen. Gruppen har gradvis lagt ut stjålne hackerverktøy fra NSA siden i fjor.

Microsoft, som står bak operativsystemet Windows, har laget en oppdatering som tetter sikkerhetshullet. Men nå utnytter hackere at ikke alle har oppdatert sine systemer.

Også Politico melder at en modifisert versjon av NSA-verktøyet WannaCryptor kjent som WannaCry eller WanaCrypt0r 2.0, blir brukt i angrepet.

Viruset er blitt spredt som vedlegg til e-poster.

«En rekke NHS-foretak har rapportert at de er utsatt for et ransomware-angrep», skriver NHS Digital på sin hjemmeside.

Det er ikke kjent hvem som står bak dataangrepet. Hendelsen etterforskes av politiet og den britiske sikkerhetstjenesten GCHQ.

Mange sykehus rammet

«Etter et mistenkt nasjonalt cyberangrep tar vi alle forholdsregler for å beskytte vårt lokale NHS-system og tjenester», skriver NHS Merseyside‏, som driver sykehusene rundt Liverpool, på Twitter.

BBC skriver at sykehus i London, Blackburn, Nottingham, Cumbria og Hertfordshire er rammet.

Data- og telefonsystemer er stengt ned og leger må heller bruke penn og papir, skriver lokalavisen Blackpool Gazette.

Sykehus i Wales er ikke rammet fordi de har et eget datasystem.