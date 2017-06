Republikanernes leder: Trump lærer underveis

– Trump er ikke kjent med protokoll, dette er bare nytt for ham, sier Ryan til pressen under torsdagens høring av tidligere FBI-sjef James Comey i Senatets etterretningskomité.

Den mektige republikaneren sier han ikke har sett på den direktesendte høringen, men påpeker at FBI er nødt til å være uavhengig. Ryan ble spurt om å kommentere Comeys uttalelser om at Trump presset ham til å stanse etterforskningen av tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

– Presidenten lærer underveis, sier Ryan.

Han tilføyer at Trump trolig er frustrert over spekulasjonene som svirrer rundt ham selv etter at Comey har fortalt ham tre ganger at presidenten ikke etterforskes direkte.

Comey, som fikk sparken av Trump i mai, har beskrevet møter med Trump der presidenten har henvendt seg personlig til Comey i stedet for å gå via formelle, etablerte kanaler.

