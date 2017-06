Saudi-Arabia stenger Al Jazeera-kontor

Stengingen av Al Jazeeras kontor i Saudi-Arabia fant sted etter at Saudi-Arabia og flere andre land i regionen kuttet sine diplomatiske forbindelser med Qatar tidligere mandag. Al Jazeera eies av den qatarske stat.

– Informasjonsdepartementet har stengt Al Jazeeras kontor og trukket tilbake lisensen, meldte det statlige nyhetsbyrået Saudi Press mandag kveld.

I tillegg til Saudi-Arabia har Egypt, Bahrain og De forente emirater kutter de diplomatiske båndene med Qatar. De lukker også alle land-, sjø- og luftfartsforbindelser. Mandag morgen meldte Ethiad Airways at de innstiller alle sine fly til og fra Qatar.

Vil «beskytte sin nasjonale sikkerhet»

Det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA meldte at landet kutter de diplomatiske båndene og stenger grensen mot nabolandet for «å beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme.» Qatar deler ikke landegrense med noen andre land enn Saudi-Arabia.

Fra Bahrains nyhetsbyrå ble det meldt at det lille kongedømmet brøt forbindelsen til Qatar grunnet den vedvarende «trusselen mot Bahrains sikkerhet og stabilitet og innblanding i landets anliggender.»

Bahrain vil trekke ut sine diplomater fra Qatar-hovedstaden Doha innen 48 timer og råder alle diplomater fra Qatar om å forlate Bahrain innen samme tidsrom.

Ifølge departementets uttalelse må qatarske borgere forlate Bahrain innen to uker, og luft- og sjøtrafikken mellom de to landene vil opphøre. Det var ikke umiddelbart klart hvordan det ville påvirke Qatar Airways, ett av regionens største flyselskap med langdistanseruter.

Lukker alle forbindelser

I tillegg til de diplomatiske båndene lukker landene alle land-, sjø- og luftfartsforbindelser med Qatar.

Mandag morgen meldte Etihad Airways, som er hovedsponsor til fotballklubben Manchester City, at de innstiller alle sine flyvninger til og fra Qatar fra tirsdag morgen av.

Turister og statsborgere fra Qatar har fått to uker på seg til å komme seg ut av Saudi-Arabia, Egypt og Emiratene.

I den saudiarabiske uttalelsen fremgår det at det avgjørende bak tiltaket er «de grove overtredelsene begått av myndighetene i Qatar de siste årene».

Emiratene fulgte etter og Egypts utenriksdepartement anklaget også myndighetene i Doha for å støtte terrorisme og kuttet de diplomatiske forbindelsene.

En saudiledet koalisjon som i mer enn to år har kjempet mot opprørere som støttes av Iran i Jemen, kunngjorde at Qatar ikke lenger en velkommen i koalisjonen. I en uttalelse beskylder de landet for å støtte terrororganisasjoner i Jemen.

Qatar har bidratt med kampfly i koalisjonen som har deltatt i luftangrep mot Huthi-opprørerne i Jemen.

Skylder på hacking

Myndighetene i Qatar hevdet etter president Donald Trumps besøk i regionen at statlige medier hadde blitt hacket. Det førte til at landets emir – Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani – ble tillagt falske og kontroversielle uttalelser publisert på nettstedet til Qatar News Agency i forrige måned.

I uttalelsene stiller han spørsmål ved amerikansk fiendtlighet mot Iran, og snakker om «spenninger» mellom Doha og Washington, kommenterer Hamas og spekulerer på om Trump kanskje ikke forblir ved makten særlig lenge.

Under Trumps besøk i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh – det første utenlandske besøket i hans presidentskap – signerte partene en avtale de kalte strategisk for å styrke båndene innen forsvar, økonomi og på andre områder.

Saudi-Arabia har sluttet seg til Trumps tøffere holdning mot landets rival Iran, som Riyadh brøt de diplomatiske forbindelsene med i januar i fjor.

Fordømmer beslutningen

Qatar fordømmer at fire arabiske golfstater kutter de diplomatiske forbindelsene med landet, og kaller beslutningen «ubegrunnet».

–Det finnes ingen legitim grunn til å gjøre dette. Tiltakene er basert på påstander som ikke har rot i fakta, heter det i en uttalelse fra Qatars utenriksdepartement mandag.