I et telefonintervju med Reuters fra Syria, så sier Talal Silo, talsmann for Syrias Demokratiske Styrker (SDF), at operasjonen for å erobre Raqqa begynte mandag.

– Kampene vil bli harde, for Daesh (Den islamske staten) er villige til å dø i forsøket på å forsvare sin såkalte hovedstad, sier Silo til Reuters.

Raqqa ble erobret av IS i 2014. Byen er blitt regnet som «hovedstaden» i det kalifatet som IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi erklært opprettet i juni 2014.

Koalisjonen mot IS har forberedt slaget om Raqqa i flere måneder ved å erobre viktige knutepunkt rundt byen.

Angrepet på Raqqa kommer samtidig med at IS har mistet kontrollen over 90 prosent av Mosul, byen som har vært terrorgruppens viktigste holdepunkt i Irak.

– Kampen vil bli lang og vanskelig

Den amerikanskledede koalisjonen mot IS bekreftet også tirsdag at offensiven for å erobre Raqqa er i gang.

Generalløytnant Steve Townsend, sjef for den internasjonale koalisjonen som står bak Operasjon Inherent Resolve, sier i en uttalelse på koalisjonens nettside at «kampen vil bli lang og vanskelig.

Han mener offensiven vil resultere i et avgjørende slag mot ideen om at IS har et fysisk kalifat.

– Det er vanskelig å overbevise nye rekrutter om at IS har en vinnende sak når de nettopp har mistet sine hovedsteder i både Irak og Syria, sier Townsend.

RODI SAID / Reuters/NTB scanpix

Tyrkia er meget skeptiske til kurdisk milits

Slaget om Raqqa er imidlertid ikke ukontroversielt, siden SFD-militsen er dominert av den syriskkurdiske militsen YPG. Tyrkia mener YPG er alliert med den tyrkiskkurdiske gruppen PKK. Tyrkia anser PKK som en terrorgruppe og har vært i harde kamper med PKK i det sørøstlige Tyrkia siden en våpenhvile havarerte sommeren 2015.

Tyrkias statsminister, Binali Yildirim, sa derfor tirsdag at Tyrkia vil svare umiddelbart dersom angrepet innebærer en trussel mot Tyrkia, melder Reuters.

Tyrkia har forsøkt å få USA til å oppgi sin støtte til YPG, men amerikanerne har avvist kravet. De har ment at YPG har vist seg å være den mest effektive styrken for bakkekrigen mot IS i Syria og at krigen mot IS må prioriteres over alt annet.

Derfor annonserte amerikanerne i forrige uke at de har begynt å forsyne den kurdiskledede militsen med lette våpen.

Støtten til YPG har bidratt til et vanskelig forhold mellom de to NATO-allierte landene USA og Tyrkia.

USA-ledet koalisjon støtter med fly og spesialstyrker

Den amerikanskledede koalisjonen er meget aktivt med i slaget om Raqqa, opplyser Silo til Reuters.

I tillegg til at koalisjonen bidrar med bombeangrep og annen flystøtte, så har de spesialstyrker på bakken som følger SDFs offensiv på bakken.

– Kampene foregår allerede i utkanten av Raqqa

Det syriske observatoriet for menneskerettigheter (SOHR), som rapporterer om Syriakrigen fra London, opplyser at SDF angrep den østlige utkanten av Raqqa og en militærbase nord for byen tirsdag morgen.

Angrepet kom etter omfattende bombing fra luften.

– 21 drept da bomber traff båter på elven

SOHR melder også på sine nettsider at 21 personer ble drept da fly som trolig tilhørte den internasjonale koalisjonen bombet ferger og båter som lå ved kai i Raqqa.

– Pålitelige kilder opplyser at ofrene var mennesker som forsøkte å ta seg ut av byen, skriver SOHR på sine nettsider.

Den amerikanskledede koalisjonen har tidligere blitt utsatt for kritikk fordi bombing har gått ut over sivile. Nylig innrømmet amerikanske militære at minst 100 sivile trolig ble drept etter et bombeangrep. Men amerikanerne mener de høye tapstallene til dels skyldes at IS hadde lagt ut eksplosiver i bygningen som ble truffet.