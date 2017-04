Slik skal Le Pen vinne valget

– Jeg er hele folkets kandidat, sa Marine Le Pen da hun ved 21-tiden søndag kveld takket sine tilhengere for at de har sendt henne til andre og avgjørende valgomgang.

Mens hun skjelte ut globaliseringen, gikk den ene etter den andre av de andre presidentkandidatene ut og støttet hennes motkandidat Emmanuel Macron. Dette passet perfekt inn i Marine Le Pens retorikk – nå er det henne for folket mot eliten.

Bakspilleren er fornøyd

Steeve Briois, mannen som er en av arkitektene bak den moderne Marine Le Pen, er ikke i tvil. Marine skal satse på sin personlighet. Han er ordfører nettopp i den gamle gruvebyen Hénin-Beaumont og en av grunnene til at Le Pen valgte å formelt flytte hit. Briois var tidligere generalsekretær i Nasjonal Front. På valgvaken svarer han villig på alle spørsmål om henne. Kommer det et kritisk spørsmål ler han det bort eller glefser som en pitbull.

Han understreker at han er optimist og at det er Marines personlighet som er hennes viktigste våpen i kampen om Elyséepalasset.

Alf Ole Ask

President Macron – en selvmotsigelse

Mikael Salva, som er partisekretær i fylket Val d’Oise, der Charles de Gaulle-flyplassen ligger. Han har i en årrekke jobbet sammen med Marine Le Pen og sier at president Macron høres ut som en selvmotsigelse.

– Valget av president i Frankrike handler i andre valgomgang ikke om politiske partier. Det handler om personlighet. Hvem tror du det franske folk vil ha tillit i en vanskelig situasjon? Macron eller Le Pen? Svaret er at det er bare Le Pen som har personligheten og erfaringen som skal til for å lede Frankrike nå. Macron kan kanskje få det, om 20 år. Det kommer velgerne til å innse, slår han fast.

Han sier at få ting gleder ham mer enn at USA har valgt en nasjonalist til president, slik Frankrike også vil gjøre.

Før han forteller meg at han var svensk mor og har feriert i Norge: – Det at det er kaldt i nord er ok, men det er veldig mørkt, sier han med et bredt smil.

Men i det vi skal fortsette praten dempes lyset og sjefen er på vei til podiet for å takke for tilliten.

Nervøse frontister

På valgvaken søndag kveld var nervøsiteten til å ta og føle på før den offisielle prognosen kom. Den bekreftet det de fleste målinger har vist, nemlig at det blir sentrum-sosialdemokraten Emmanuel Macron mot høyrepopulisten Marine Le Pen som møtes i andre og avgjørende runde 7. mai.

Politisk nykommer

Macron var statsråden i sosialistregjeringen som startet sin egen sentrumsbevegelse for vel ett år side. Han har jobbet i internasjonal finans og har aldri vært folkevalgt. Marine Le Pen har ledet Nasjonal Front siden 2011 og er medlem og gruppeleder i europaparlamentet.

Mangel på erfaring og at han egentlig bare er en fortsettelse av det mislykkede François Hollande-regimet, er gjennomgangsmelodien som Le Pens tilhengere skal bruke i den to uker tøffe valgkampen.

Le Pen er trofast mot det bildet som kampanjen tegnet da de åpnet valgkamphovedkvarteret i Paris i november i fjor. Da lanserte hun valgsymbolet: den blå rosen og de to ordene Marine Presidente. Le Pen har fjernet partisymbolet – flammen i trikolorens farger. Marine har lagt vekt på det folkelige, og det å være på fornavn med mannen i gaten.

Christophe Ena / TT / NTB scanpix

Flokker seg om Macron

Men det er en formidabel motstander hun møter. I natt pekte både de konservatives François Fillon, sosialistpartiets kandidat Benoît Hamon og hele regjeringsapparatet til sosialistene med president François Hollande i spissen på Emmanuel Macron som deres kandidat. En situasjon som ligner på den som var i 2002, da hele det politiske spekteret mobiliserte mot Marines far, Jean-Marie Le Pen. Men det er langtfra sikkert at partienes velgere i samme grad vil følge ledelsens råd. Meningsmålingene har vist at Macron ligger an til å vinne over Le Pen med rundt 60 mot 40 prosent. Men eksperter mener det gapet vil bli mindre på selve valgdagen.

Det gjør frontfagene optimistiske, særlig med tanke på valget til nasjonalforsamlingen i juni. I dag har Front Nasjonal bare én direktevalgt representant, nemlig Marine Le Pen niese 28 år gamle Marion Maréchal-Le Pen. Partiet er blitt holdt utenfor fordi Frankrike ikke har et forholdstallssystem, men enmannskretser. De andre partiene har rottet seg sammen mot Le Pens parti, men nå er de så sterke i visse deler av landet at partiet kan sikre seg mandater.

Alf Ole Ask

Det umulige er mulig

Det store spørsmålet er om hun kan mobilisere utover kjernevelgerne som alt stemmer på henne. Politisk blir det to klare alternativer.

– Det blir globalisering mot nasjonal selvstendighet, sier en av Marine Le Pens fotsoldater Delphine og vennen Quentin tror det er mulig at hun klarer det, selv om det blir vanskelig.

– Husk det umulige er mulig i Frankrike, sier han optimistisk.