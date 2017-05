– Trump ba FBI-sjefen om å sverge lojalitet til ham personlig. James Comey sa nei.

Syv dager etter at Donald Trump ble tatt i ed som USAs 45. president inviterte han FBI-sjef James Comey til middag i Det hvite hus. I løpet av samtalen spurte han om FBI-sjefen ville være lojal mot ham personlig, ifølge The New York Times.

Comey, som i 2013 avla en ed der han sverget lojalitet til USAs grunnlov – og ikke til personen som sitter i Det hvite hus – forklarte presidenten at han ikke kunne gjøre det presidenten ba ham om, skriver den amerikanske storavisen.

I stedet skal han ha lovet at han at han ville være «redelig» overfor presidenten.

FBI-sjefen, som ble sparket med umiddelbar virkning på tirsdag, mener nå at svaret hans til Trump var en direkte årsak til at han mistet jobben, skriver avisen, som henviser til to anonyme kilder som har snakket med Comey om denne saken.

Det hvite hus avviser historien.

«Denne Russland-greia»

Avskjedigelsen av James Comey har skapt et politisk kaos i Washington, DC, ikke minst fordi den skjedde midt i en pågående FBI-etterforskning av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget og Trump-kampanjens mulige forbindelser til russerne i løpet av valgkampen.

Kaoset skyldes også at den offisielle versjonen av hvorfor Comey ble sparket er blitt endret flere ganger de siste 48 timene.

Onsdag fastholdt visepresident Mike Pence og flere talspersoner i Det hvite hus at Comey ble sparket etter at justisdepartementet rådet Trump til å gjøre det.

KEVIN LAMARQUE / Reuters

De mente også at det var Comeys håndtering av etterforskningen av Hillary Clintons bruk av en privat e-postserver – ikke Russland-etterforskningen, som var årsaken til at han ble sparket.

Men i et TV-intervju med NBC News på torsdag gjør Trump det klart at det var han som tok initiativ til avskjedigelsen – og at Comey mistet jobben på grunn av Russland-etterforskningen.

– Uansett hva departementet anbefalte, hadde jeg tenkt å sparke Comey. Faktisk, da jeg bestemte meg for å gjøre det, sa jeg til meg selv at «du vet, denne Russland-greia med Trump og Russland er en oppdiktet historie, det er en unnskyldning demokratene har kommet med fordi de tapte et valg de skulle ha vunnet,» sier Trump i intervjuet.

Fungerende FBI-sjef motsier Det hvite hus

Trump er ikke den eneste som motsier utsagnene som har kommet fra Det hvite hus de siste dagene.

I en høring i Senatet på onsdag ble fungerende FBI-sjef Andrew McCabe spurt om det stemmer at Comey var uglesett i FBI og at Russland-etterforskningen kun utgjør en «liten del» av byråets aktivitet – påstander pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders kom med på onsdag.

– Det er en svært betydelig etterforskning, svarte McCabe, som i tillegg fastslo at Comey nøt stor respekt i FBI før og etter at han ble sparket.

ERIC THAYER / Reuters

Presset øker nå på republikanerne, Donald Trumps adopterte parti, for å gå med på demokratenes krav om at det utnevnes en spesialetterforsker for å avklare Russlands rolle i valgkampen og om russerne samarbeidet med Trump-kampanjen.

Torsdag signerte 20 av USAs 50 delstatsadvokater et opprop der de ber om nettopp en slik etterforskning.

– Presidentens avskjedigelse av James Comey er et brudd på folkets tillit, heter det i brevet, som er adressert til statssekretær Rod Rosenstein i justisdepartementet – mannen som har makt til å oppnevne en slik spesialetterforsker.