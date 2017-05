Trumps taktikk har et eget navn. Den har ført til 5 viktige endringer.

Domstolene stanset Trumps innreiseforbud. Kongressen er lunken til å betale for muren mot Mexico. Likevel har Donald Trump allerede klart å redusere ulovlig innvandring på den sørlige grensen med 60 prosent.

Frykten for hva presidenten kan komme til å gjøre, koblet med hans voldsomme retorikk mot Mexico, har hatt en preventiv effekt, ifølge amerikanske medier. Det underbygges med statistikk fra Department of Homeland Security.

Innvandring er bare ett av flere felt der Trump tilsynelatende har oppnådd resultater med sin blanding av trusler, uforutsigbarhet og mildt sagt utradisjonelle politiske strategi.

– Vi må være uforutsigbare, sa Trump gjentatte ganger under valgkampen.

Hans tilhengere mener det er en taktikk fra presidentens side, tuftet på en forhandlingsstrategi kalt «Madman»-teorien.

Teorien om den gale mann

Trump er «gal som en rev», skriver Howard Kurtz på Fox News’ hjemmeside:

«Han er en forhandler som har gått i lære i New Yorks knallharde eiendomsmarked. Derfor kommer presidenten ofte med urealistiske krav, trekker seg tilbake, kommer med trusler og endrer taktikk – alt for å komme frem til en avtale», mener Kurtz.

Madman-teorien er ikke ny i Det hvite hus. Den stammer fra Richard Nixons presidenttid og gikk ut på at det skulle skapes et bilde av presidenten som en irrasjonell, uforutsigbar og «gal» leder. Målet var å få motstanderne til å tro at Nixon kunne gjøre hva som helst – også bruke atomvåpen – fordi han var besatt av sin motstand mot kommunismen.

AP / NTB scanpix

Det skulle skape frykt hos USAs motstandere, i Nixons tilfelle hos Sovjetunionen og kommunistiske Nord-Vietnam, og tvinge dem til forhandlingsbordet eller skremme dem fra å utfordre den amerikanske presidenten.

Kritikerne er ikke like overbevist. «Trumps Madman-teori er ikke strategisk og uberegnelig, den er bare crazy», skriver Georgetown-professor Daniel Nexon i Foreign Policy. Han mener Trumps politikk er en oppskrift på å skape en utrygghet og en forvirring som vil skade USAs interesser internasjonalt.

Her er fem eksempler Trump selv trekker frem der hans utradisjonelle virkemidler har gitt resultater:

JORGE DUENES / REUTERS

1. Ulovlig innvandring har falt kraftig

Trumps harde retorikk mot papirløse immigranter og trusler om å bygge en mur på grensen, har allerede redusert den ulovlige innvandringen dramatisk. Det er 17 år siden så få personer har forsøkt å krysse grensen fra Mexico, ifølge tall fra US Customs and Border Protections.

Fra november til februar sank antall arrestasjoner ved grensen med 60 prosent. Eksperter påpeker at det kan være flere grunner til at færre krysser grensen, og at det var et rush for å ta seg inn i USA i fjor høst, før Trump ble valgt. Likevel mener de fleste at Trumps retorikk har hatt stor betydning for migrantstrømmen. Politifact har ettergått tallene og påstandene fra Trump og rangert dem som «for det meste sant».

2. Nato-landene vil bidra mer

NATO-medlemmene har lovet å bruke mer penger på forsvar som følge av Trumps kritikk av alliansen. «Nå strømmer pengene inn», sa Trump til Kongressen i mars. Han har fått støtte fra NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som sa at «vi allerede ser effekten av ditt sterke fokus på viktigheten av å dele på byrdene i alliansen» i april.

Det er riktig at mange NATO-land øker forsvarsbudsjettene. Men er det Trumps fortjeneste? Mer penger til forsvar var et løfte NATO-landene ga allerede i 2014, påpeker CNN i en gjennomgang. Da vedtok landene å jobbe mot målet om å bruke 2 prosent av budsjettet på forsvar.

Likevel er det en tydelig Trump-effekt, ifølge direktøren for Lockheed Martin, som blant annet produserer kampfly. Marillyn Hewson sa til CNBC i mars at selskapet «ser en ny vilje og besluttsomhet» om å bruke mer på forsvar.

3. Kina vil hjelpe med Nord-Korea

For å få Kina til å hjelpe med Nord-Korea er det greit å fire på kravene om en handelsavtale, sa Donald Trump til TV-kanalen CBS denne helgen.

Presidenten mener hans kritikk mot Kina i valgkampen har påvirket landet, og at han kan få kineserne til å legge press på nordkoreanerne.

Hva dreier egentlig konflikten med Nord-Korea seg om? I denne saken får du svar på ni spørsmål om hvorfor verden frykter Nord-Korea.

Trump foreslo på et tidspunkt en høy straffeskatt på import fra Kina. Presidenten tok også en telefon til Taiwans statsleder og utløste med det frykt for at han ville endre den såkalte «ett-Kina-politikken».

Til tross for at Trump prøver en blanding av pisk og smisk med kineserne, er det uklart hvor mye reelt press Kina vil legge på nabolandet. En statsstøttet kinesisk avis rapporterte nylig at den kinesiske regjeringen vil vurdere en stans i oljeeksporten dersom Nord-Korea utfører en ny atomprøvesprenging.

4. Amerikanske bedrifter investerer mer i USA

Trump lovet under valgkampen at han ville stanse utflaggingen av amerikanske arbeidsplasser, og truet med straffetoll på import fra Mexico. Snart begynte bedrifter å kunngjøre nye investeringer og fabrikker i USA. Amazon har lovet å skape 100.000 arbeidsplasser. Denne uken kunngjorde Apple, som er blitt kritisert av Trump, at de vil investere en milliard dollar i arbeidsplasser i USA.

Thank you to General Motors and Walmart for starting the big jobs push back into the U.S.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2017

Thank you to Ford for scrapping a new plant in Mexico and creating 700 new jobs in the U.S. This is just the beginning - much more to follow — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2017

Om Trumps ordbruk og trusler vil ha stor effekt på den overordnede sysselsettingsstatistikken, er uklart. Det er også vanskelig å vurdere om investeringene ville ha kommet selv om Trump hadde tapt valget.

CNN skriver at giganter som Ford og ExxonMobile oppgir Trumps løfte om en mer bedriftsvennlig næringspolitikk som én av grunnene til investeringene i USA. Bedriftene har all grunn til å forsøke å skaffe seg godvilje fra presidenten, særlig de som har de føderale myndighetene som sin viktigste kunde.

5. Canada og Mexico vil reforhandle NAFTA

– Jeg var i ferd med å oppheve NAFTA-avtalen. Men da ringte de og sa: «Vil du forhandle?» Og jeg sa: «Ja, jeg vil forhandle».

Slik beskrev president Trump i helgen hvordan han har tvunget Canada og Mexico til forhandlingsbordet. Trump hadde signalisert at han ville bruke sin 100. dag i Det hvite hus til å signere en dramatisk ordre om å oppheve avtalen. I løpet av en halvtime fikk han telefoner fra både Canadas statsminister Justin Trudeau og Mexicos president Enrique Peña Nieto, ifølge The Wall Street Journal.

Det var imidlertid ikke bare handelspartnerne som tok kontakt med Det hvite hus. Både forretningsledere og medlemmer av regjeringen advarte om negative konsekvenser for mange amerikanske delstater og selskaper dersom NAFTA forsvinner.

Trump sier likevel at han ikke ser bort fra at han vil bruke ekstreme virkemidler dersom nabolandene ikke viser forhandlingsvilje.