– Tynn suppe, sier jusprofessor om nye Trump-anklager

I USA strømmer det på med krav om en riksrettssak mot Donald Trump, men det er også dem – utenfor de politiske partiene – som advarer mot dette. En av dem er jusprofessor Jonathan Turley ved George Washington-universitetet i USAs hovedstad.

– Håper du kan la det fare

Snakket om riksrett og sammenligninger med Watergate-skandalen tok seg kraftig opp tirsdag kveld.

Fakta: Watergate-skandalen 17. juni 1972 ble fem menn pågrepet under et innbrudd i Det demokratiske partiets kontorer i kontorkomplekset Watergate i Washington DC. De fem hadde forbindelser til Det republikanske partiet. Opprullingen av saken avslørte etter hvert en rekke lovbrudd begått av personer i Det hvite hus. Blant annet var opposisjonen blitt avlyttet, og FBI, CIA og skattevesenet var blitt beordret til å etterforske politiske motstandere. I august 1974 gikk president Richard Nixon av for å unngå riksrett. Måneden etter ble han benådet av sin etterfølger Gerald Ford.

Da skrev The New York Times at den sparkede FBI-sjef James Comey hadde skrevet et notat etter et møte med Trump. Ifølge dette notatet skulle Trump ha snakket med Comey om etterforskningen av sin tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som nylig hadde fått sparken Flynn hadde tilbakeholdt opplysninger om sine russiske kontakter før Trump ble innsatt.

– Jeg håper du kan la dette fare, skal Trump ha sagt.

– Null bevis

Dermed hagler påstandene om at Trump på ulovlig vis forsøker å forhindre rettens gang. Jusprofessor Jonathan Turley er blant dem som prøver å slå kaldt vann i blodet på dem som krever riksrett. I et innlegg hos avisen The Hill skriver han at «Comeys notat inneholder null bevis for å tiltalte Trump».

– Fryktelig tynn suppe

«Comeys notat bringer for første gang kontroversene rundt Trump innenfor rekkevidden av USAs straffelov. Men om dette skulle forhindre rettens gang, er det fortsatt fryktelig tynn suppe», skriver professoren.

Reglene om å hindre rettens gang inneholder en rekke eksempler som å true vitner eller påvirke jurymedlemmer. Ingen passer helt til det Trump hevdes å ha gjort.

– Spesiell situasjon

– Ingen ville skrive et føderalt straffebud for denne situasjonen fordi den er så spesiell, sier dekan Jens David Ohlin ved jusstudiet på Ivy League-universitetet Cornell til AP.

Samtidig, påpeker Jonathan Turley, må det påvises at hensikten var å påvirke ulovlig, mens Trump bare kan si at han uttrykte uro for en tidligere medarbeider.

– Det er upassende å be om mild behandling for en medarbeider, men ikke nødvendigvis ulovlig, mener Turley.

– Ikke for angrende velgere

Hvis notatet kommer til overflaten, men likevel ikke fører til en vanlig straffeforfølgning, kan det føre til en riksrettssak. Professor Ohlin mener mønsteret her med å sparke Comey og be ham ikke etterforske Flynn, er uakseptabelt. Turley mener derimot saken ikke bør være en riksrettssak uansett.

– Riksrett er ikke ment å være et alternativ til straffesaker som ikke engang kommer foran en storjury. Det skal heller ikke være politikk med andre midler. Til slutt er det heller ikke et verktøy for å omgjøre et valg for folk som angrer dagen derpå, skriver Turley.

– Klar for president Pence?

I Chicago Tribune maner også kommentatoren John Kass til å ta det med ro.

– Er dere klare for president Mike Pence, spør han. Spørsmålet er nok rettet mot de ivrigste forkjemperne for å Trump kastet. Mange av disse er liberalt innstilte demokrater som trolig vil ha vel så store innvendinger mot den konservative Pences politikk som mot presidenten. Kass mener kravene om riksrett bør vente til Comey eventuelt har vitnet om de omstridte hendelsene.