– Tyrkia og Russland enige om Syria-avtale

Det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu melder onsdag morgen at Tyrkia og Russland jobber for at en ny våpenhvileavtale skal trå i kraft ved midnatt.

Nyhetsbyrået, som viser til anonyme kilder, sier at «terrororganisasjoner» ikke vil bli omfattet av avtalen, uten å spesifisere hvem de oppfatter som dette.

Hvis våpenhvilen holder, vil det kunne bli utgangspunktet for fredsforhandlinger mellom det syriske regimet og opposisjonen.

Planen er at forhandlingene skal holdes i Kasakhstans hovedstad Astana innen utgangen av januar, melder Anadolu.

Nyheten er foreløpig ikke bekreftet at det tyrkiske utenriksdepartementet, melder nyhetsbyrået AP.

Tidligere i desember holdt Russland, Tyrkia og Iran et møte om Syria-krigen i Moskva. Verken vestlige land eller de syriske partene i konflikten var til stede på dette møtet.