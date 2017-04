Tysk politi: Dortmund-pågrepet har ingen forbindelse til angrepet

Motivet for angrepet i Dortmund er fortsatt uklart. To menn var mistenkt. Tyske myndigheter jobber ut fra at ekstreme islamister sto bak.

Ifølge tyske medier torsdag formiddag er det ennå ikke avklart hva som var motivet for at tre sprengladninger ble detonert ved spillerbussen til Borussia Dortmund.

Angrepet skjedde tirsdag kveld. To ble skadet,deriblant forsvarsspiller Marc Bartra.

Minst en av de tre eksplosivene som ble sprengt, inneholdt spiker. Virkningen hadde en radius på over hundre meter.

Avisen Die Welt skriver at to personer er mistenkt, en pågrepet 26-årig iraker og en mistenkt 28-årig tysker. Irakeren skal ha tilknytning til IS. Men like etter sendte tysk påtalemyndighet ut en pressemelding hvor det fremgår at det ikke er holdepeunkter for at den antatte IS-mannen var involvert i angrepet.

Etter angrepet ble det funnet tre likelydende brev i nærheten, innholdet i brevene peker i islamistisk retning.

– Etterforskningen har til nå ikke avdekket noen indikasjoner på at den mistenkte var involvert i angrepet, heter det i en pressemelding fra tysk påtalemyndighet torsdag.

IS-medlem i Irak

Irakeren ble pågrepet på mistanke om å tilhøre IS. I pressemeldingen heter det at han angivelig ble IS-medlem i Irak i 2014 og har opprettholdt kontakt med ekstremistgruppen etter at han ankom Tyskland i fjor.

Den mistenkte skal senere torsdag framstilles for varetektsfengsling, opplyser påtalemyndigheten videre.

Uklart motiv

Onsdag opplyste påtalemyndigheten at mannen er 26 år gammel, har iraksk bakgrunn og er bosatt i Wuppertal i Nordhrein-Westfalen. Ytterligere en person er mistenkt, opplyste påtalemyndigheten på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Motivet for angrepet er så langt uklart. Minst to ulike kilder har i brev hevdet at de sto bak. I det ene brevet antydes et mulig islamistisk motiv, mens det i det andre brevet legges fram krav om at Tyskland må trekke seg ut av Syria. Tysk politi har ikke fått verifisert brevene.