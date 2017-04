– At den mistenkte dro hit etter terrorangrepet, tyder på at han har medhjelpere her. Det er skremmende, sier Necat Acar til BT.

Han og familien fikk panoramautsikt til den store politiaksjonen i Märsta, noen kilometer fra Arlanda utenfor Stockholm. 39-åringen som er mistenkt for angrepet i Stockholm ble pågrepet et steinkast fra villastrøket der Acar og familien bor.