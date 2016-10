– Visepresidentkandidat Pence vant debatten ved å unngå å svare på kritikk mot Trump

«De som kjenner Donald Trump, vil raskt fortelle deg at den tingen han hater mest, er å bli utkonkurrert av folk rundt seg. Og det er akkurat det Trumps visepresidentkandidat gjorde tirsdag kveld» skriver The Huffington Post i sin analyse av nattens debatt mellom visepresidentkandidatene Mike Pence og Tim Kaine.

Avisen er en av mange amerikanske medier som skryter av republikanske Mike Pence for å ha vært rolig og fokusert under hele debatten, og som spekulerer i hva Trump egentlig syns om det.

Men hva mener egentlig visepresidentkandidatene? Pence åpner for amerikanske angrep mot Assad i Syria

Mener han ikke forsvarte Trump

Pence, som er guvernør i delstaten Iowa, hadde trolig den vanskeligste oppgaven: Han skulle rette opp valgkampskuta etter en katastrofal uke for Trump-kampanjen, samtidig som han måtte forsvare en rekke uttalelser Trump har kommet med som Pence tidligere har vært uenig i.

Visepresidentkandidaten får ros for å bemerkelsesverdig vis ha klart å unngå å svare på kritikk mot Trump.

«Mike Pence vant debatten ved å kaste Donald Trump under bussen» er tittelen på nettstedet Vox analyse.

Det trekkes frem at Pence i stedet for å forsvare Trump fra beskyldningene om skattesnusk, snakket om hvordan lave skatter fører til økonomisk vekst.

Da Kaine utfordret Pence på en rekke av Trumps kontroversielle uttalelser om utenrikspolitikk, unnlot Pence å forsvare Trump.

Han sa bare: «Det (kritikken) hadde mange kreative formuleringer i seg» og begynte i stedet å kritisere president Obamas utenrikspolitikk, skriver Vox.

Slik fortsatte det gjennom store deler av debatten, og Pence unngikk på den måten å svare på kritikk mot Trump.

«Pence vridde gang på gang spørsmål om Trump ved å riste på hodet og avvise påstandene om ting Trump har sagt. For seerne, ble den samlede effekten at Trump så vidt eksisterte», skriver Huffington Post.

Men den republikanske visepresidentkandidaten får også kritikk for å nekte for ting som Trump faktisk har sagt.

Derfor sliter Trump i ukene frem mot valget: I de viktigste state rykker Clinton fra

«Gjorde det for bra»

I etterkant av debatten har flere spekulert i om Pence gjorde det «for» bra.

Ifølge CNNs reporter John King opplyser en kilde nær Trump at Trump trolig ikke vil like at flere mener at Pence gjorde det bedre enn det han selv gjorde under forrige ukes presidentkandidatdebatt.

Her er noen flere reaksjoner på Pence opptreden:

Måling: Knepen seier til Pence

En meningsmåling fra CNN kort tid etter debatten viste at et knepent flertall mente at Pence gjorde det best i debatten:

«Pence tok en knepen seier på grunn av den utrolige og enestående posisjonen han var i. I motsetning til noen annen visepresident før seg, måtte Pence se rolig, balansert og rasjonell ut, en relativt enkel oppgave. Men siden personen over han er det helt motsatte, måtte Pence ose seriøsitet» skriver Washington Post.

Også Trumps nære støttespillere mener at kandidaten hadde en marerittuke. Det har vært en uke som har rystet hans egne tilhengere, sier Newt Gingrich.

– Ingen klar vinner

USA-ekspert Douglas Rossinow synes det er vanskelig å utrope en klar vinner etter debatten. Begge kandidatene gjorde jobben sin, mener historikeren.

Pences oppgave var å gjenopprette tilliten til Trump, sier Rossinow, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

– Det lykkes han med. Pence framsto som rolig og beroligende, sier han til NTB.

Den demokratiske kandidaten skulle på sin side leve opp til forventninger om å være Clintons mer aggressive og angripende makker.

– Han skulle bevise at han kunne være aggressiv. Det gjorde han. Men det var mer en serie av støt, ikke ett hardt slag, sier Rossinow.

Begge erklærer seier

Trumps kampanjesjef er overbevist om Pence vant duellen, som ble holdt i Farmville i Virginia.

– Guvernør Pence gjorde kampanjen vår en stor tjeneste i kveld. Og jeg vet at Trump er veldig stolt av sin visepresidentkandidat i dag, sier Kellyanne Conway til NTB og en rekke andre medier like etter at debatten var over.

Ikke overraskende mener derimot Clinton-siden at Kaine gjorde det beste inntrykket.

– Suksess i denne debatten ville vært at Pence forsvarer Trumps opptreden og uttalelser. Men han skapte bare sin egen politikk. Tim Kaine gjorde det en visepresidentkandidat skal gjøre, han forsvarte Clinton, sier kampanjesjef Robert Mook.

Hvorfor har Trump valgt denne mannen som sin høyre hånd? Se video: