10 år gamle Oskar leste dikt på gaten. Det likte ikke politifolkene i Moskva.

– Å være eller ikke være, sa Oskar (10) da han fredag kveld stilte seg opp på kunstnergaten Arbat i Moskva og leste høyt fra Hamlet til William Shakespeare.

Stemoren satt 20 meter unna og leste bok.

Da kom tre politifolk og dro ham av sted med makt til politibilen. De mente gutten tigget penger.

– Hjelp meg! Hjelp meg! Hva er det dere gjør, skrek gutten og stemoren da politifolkene tok ham og fraktet barnet til politistasjonen.

En video av politiets pågripelse av gutten har utløst en skarp debatt i russiske medier om politiets oppførsel – og hvor grensen for politiets maktbruk går.

FACEBOOK

Hamlet eller tigger?

– Min kone (guttens stemor) satt og leste en bok mens gutten resiterte Hamlet. Så kom politiet. Videoen viser hva som skjedde, sa faren Ilja Skavronskaja til russiske medier, som fikk gutten tilbake etter tre timer på politistasjonen.

– Han er engasjert i teater og opptrer på gaten for å bli kvitt kompleksene, hevdet faren, og la til at gutten brukte eventuelle penger til godterier og kjeks.

Den russiske innenriksdepartementet mener imidlertid at han tigget.

– Vi så et barn på gaten blant forbipasserende og motorkjøretøy. Barnet ga sitt navn og fortalte at han samlet penger, svarte det russiske innenriksdepartementet i en pressemelding.

De begrunnet pågripelsen med at de ikke kunne overlate barnet til stemoren fordi hun ikke hadde dokumenter som viste at hun var Oskars verge.

Stemoren risikerer nå opp til 15 dagers fengsel for dårlig oppdragelse av gutten, skriver avisen Gazeta.ru.

Mk.ru/Mikin.

Strid om gatekunst og tigging

Pågripelsen av 10-åringen i Arbat ble i helgen den mest diskuterte saken i Russlands hovedstad. Flere medier rettet knallharde angrep mot politifolkenes oppførsel.

– De fleste unge driver breakdance og rumperisting på gaten. Min helt er denne gutten som leser Hamlet. Han leser overraskende bra, skrev kommentatoren i storavisen Moskovskij Komsomolets, Aleksander Minkin.

– Gutten utgjorde ingen fare for noen. Det finnes bare et ord slik oppførsel fra politiet: Avskum!

– Det var bare et barn. Sørg for å rydde opp i dette, skrev Russlands barneombud Anna Kuznetsova på Facebook.

– Et enslig barn som leser dikt på gaten for penger er etter min oppfatning tigging, mente avisens kommentator Nikolai Varsegov i avisen Komsomolskaja Pravda.

Selv Putin ble bedt om kommentar:

– Presidenten har selvfølgelig fått med seg saken. Dette er imidlertid ikke et spørsmål for presidenten, men for våre politimyndigheter, svarte Putins talsmann Dmitrij Peskov ifølge Tass.

Disse sakene får russere til å protestere

Bare noen timer etter hendelsen var den første underskriftskampanjen i gang på www.change.org.

«Spark politifolkene som pågrep gutten som resiterte Hamlet», heter det i petisjonen som 25.000 russere hittil har underskrevet på.

Denne typen underskriftskampanjer er blitt en stadig mer vanlig protestform i Russland.

Stort sett er det nettopp dårlig behandling av barn – og dyr – som får russere til å se rødt.

Russere som støtter politiet har også laget sin egen kampanje hvor de krever fengsel for Oskars foreldre og andre «foreldre av tiggende barn». De har så langt bare fått knapt 1000 underskrifter.

Tigging er i utgangspunktet forbudt i Moskva. Derfor ser man langt færre tiggere i sentrum av Moskva enn i Oslo, selv om prøver å gjøre det uten å bli oppdaget.

Musikere og kunstnere har imidlertid lov til å opptre. Gaten Arbat hvor Oskar ble pågrepet i Moskva er et kjent sted hvor unge musikere og kunstnere opptrer i håp om å tjene litt penger.

Vesti

Storstilt aksjon mot teater

Politiets oppførsel er et høyaktuelt tema i Russland etter flere demonstrasjoner og aksjoner mot samfunnskritikere. Det ventes flere protester i det kommende presidentvalg-året. Et av de store spørsmålene er hvor langt politiet vil gå i å bruke makt.

Over tusen mennesker ble pågrepet etter anti-korrupsjonsdemonstrasjonen til opposisjonslederen Aleksej Navalnyj i slutten av mars.

Reaksjonene viser samtidig at Moskva-politiet risikerer kraftige motreaksjoner hvis maktbruken blir for voldsom. Flere peker på at barn som Oskar blir pågrepet, mens politiet ikke gjør noe for å ta bøllene som har angrepet Kreml-kritikere.

Forrige tirsdag vakte det stor oppsikt da russisk politi gjennomførte en storstilt aksjon mot det uavhengige teateret Gogol.

Maskert og tungt bevæpnet politi rykket inn, beslagla mobiltelefoner og PC-er, og forseglet hele teateret i fire timer. Offisielt er begrunnelsen mistanke om underslag av offentlige kulturmidler i perioden 2011 til 2014.

Samtidig som politiet rykket inn på teateret, ble en av Russlands fremste teatersjefer Kirill Serebrennikov pågrepet hjemme av bevæpnet politi.

FACEBOOK

– Noen gang skjer ting i livet som du ikke kan være forberedt på, skrev Serebrennikov etter avhørene på sin hjemmeside.

Kunstneren må nå regne med å bruke det meste av tiden på advokater, i stedet for å lage samfunnskritisk teater.

– Disse vanskelige tidene kan undergrave vår tro på at det finnes noe rettferdighet eller fornuft, skrev teatersjefen, som takket for all støtte han har fått.

FACEBOOK

En samtale i palasset til Putin

Onsdag overleverte flere kunstnere, skuespillere og kulturpersonligheter et protestbrev til president Vladimir Putin under en medaljeutdeling i Kremlpalasset i Moskva.

Brevet ble overlevert til Putin personlig av en av Serebrennikovs beste venner – den kjente skuespilleren og Putin-støttespilleren Jevgenij Mironov.

En anerkjent journalist i avisen Kommersant overhørte den private samtalen som fulgte, og sikret seg dermed ukens skup i Russland:

– Hva er hensikten? Hvorfor gjør de dette? Du var jo bortreist i Frankrike da det skjedde, spurte Mironov presidenten.

– Ja, svarte Putin. – For noen idioter.

Interessert i hva som skjer i Norges største naboland? Da anbefaler vi disse sakene: