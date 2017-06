10.000 ville jukse seg inn på minnekonserten i Manchester

Søndag arrangeres en minnekonsert i Manchester for å samle inn penger til ofrene etter terrorangrepet som drepte 22 personer og alvorlig såret minst 59 personer.

Terrorangrepet skjedde etter en konsert med artisten Ariana Grande.

Ifølge BBC tilbød arrangørene av søndagens konsert alle som var på den opprinnelige konserten, at de skulle få reservert gratisbilletter til minnekonserten hvis de meldte seg til billettutsalget.

I tillegg til Ariana stiller artister som Justin Bieber, Katty Perry og Coldplay på scenen.

Kan ende som politisak

Det manglet ikke på respons da tilskuere på 22. mai-konserten ble bedt om å melde seg til Ticketmaster.

I løpet av kort tid var det over 25.000 personer som ba om å bli tildelt gratisbilletter av kvoten for reserverte billetter.

Fakta: TERRORANGREPET I MANCHESTER En selvmordsbomber detonerte den 22. mai en sprengladning ved Manchester Arena, der tenåringsidolet Ariana Grande akkurat var ferdig med sin konsert. * Politiets etterforskning har vist at det var 22 år gamle Salman Abedi, en britisk statsborger av libysk opprinnelse, som utløste bomben. * 22 mennesker ble drept. Over 100 ble såret, mange av dem mindreårige. * Britisk politi tror Abedi tilhørte et terrornettverk. Ti personer fortsatt er i politiets varetekt i påvente av avhør og ytterligere etterforskning. * Den ytterliggående islamistgruppen IS har tatt på seg ansvaret for terroraksjonen. * Angrepet er det dødeligste terrorangrepet i Storbritannia siden selvmordsbombere drepte 52 mennesker på tre T-banetog og én buss i London i juli 2005.

Problemet er at på den opprinnelige konserten den 22. mai var det bare 14.200 tilskuere.

Hos Ticketmaster er man sjokkert over hvor skruppelløse enkelte kan være.

– Vi gjør alt vi kan – inkludert å utvide tidsfristen – for å sikre at billettene går til den faktiske fansen, og ikke opportunistene som også har søkt om gratis billetter, heter det i en uttalelse fra billettselskapet.

Nå kan det hende at billett-jukset kan få et etterspill. Manchester Greater Police har nemlig gjort det klart at det – i samarbeid med arrangøren – vil undersøke om det er grunnlag for å reise en sak mot juksemakerne.

Billetter selges på svartebørsen

Søndagens konsert, «One Love Manchester», finner sted på Old Traffords cricketbane, som har plass til 50.000 tilskuere. De 35.000 billettene som ble lagt ut for vanlig salg, ble revet bort på bare mindre enn 20 minutter. Prisen var på 40 pund.

Nå har det også vist seg at enkelte av dem som har fått tak i de ettertraktede billettene, forsøker å sko seg økonomisk på den store etterspørselen. Billetter blir lagt ut for salg på nettet for 200 pund.

Salget har utløst raseri blant folk, og selgerne blir skjelt ut som «absolutt kvalme.» Nettsteder der billettene har vært forsøkt solgt, har slettet annonsene så raskt de er blitt oppmerksomme på fenomenet.

Ticketmaster har sagt at selskapet vil slette billettene til de som blir identifisert som videreselgere.