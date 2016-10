100.000 kan være hjemløse etter nytt jordskjelv i Italia

– Det føltes som verdens undergang, sier nonnen Lucia Rafael i den vesle byen Norcia.

Her ble en rekke historiske bygg ødelagt i skjelvet søndag morgen. En kirke fra 1300-tallet, som har klart seg gjennom tallrike jordskjelv i århundrenes løp, har rast sammen.

Bygningen var svekket av rystelsene tidligere i høst. Skjelvet som til slutt fikk kirken til å styrte sammen, var det kraftigste i Italia på 36 år med en styrke på 6,6.

Foreløpig er det ikke kommet meldinger om omkomne, men minst 20 mennesker er skadet i områdene som ble rammet. Så mange som 100.000 kan ha blitt hjemløse, ifølge myndighetene i regionen Marche.

Gravd fram i live

At ikke flere mennesker ble skadet, skyldes delvis at mange innbyggere i de rammede områdene midt i Italia er blitt evakuert etter jordskjelvene tidligere i høst.

Norcia ligger ikke langt unna Amatrice, hvor nesten 300 mennesker omkom i det kraftige skjelvet i Italia i august. Et historisk tårn i Amatrice som klarte seg den gang, har nå rast sammen.

Skjelvet søndag ble utløst klokken 7.40 og gjorde store skader på infrastrukturen, og flere veier er blokkert. I flere byer ble det satt i gang redningsarbeid for å finne ut om mennesker befant seg under sammenraste bygninger.

I byen Tolentino har tre mennesker blitt gravd frem i live, melder nyhetsbyrået Ansa.

REMO CASILLI / X02874

Statsminister Mario Renzi lover at alle bygningene som er blitt ødelagt, skal bygges opp igjen.

– Alt skal gjenoppbygges. Hus, kirker og bedrifter, sier Renzi.

– Orker ikke mer nå

Jordskjelvets episenteret lå like ved middelalderbyen Norcia, 13 mil nordøst for Roma, i regionen Umbria.

Nonner løp ut på torget i byen idet et klokketårn var på nippet til å rase sammen. TV-bilder viste litt senere at både nonner og munker samlet seg på torget for å be.

– Alt har rast sammen, jeg kunne se en røyksky. Det er en katastrofe, en katastrofe, sier ordfører Marco Rinaldi i Ussita, som ligger et par mil unna.

REMO CASILLI / X02874

I tillegg til det kraftige jordskjelvet i august ble fjellområdene midt i Italia rammet av flere skjelv for bare noen dager siden. Også da kollapset mange hus, og tusener ble hjemløse. Én person omkom.

– Vi begynner å føle håpløshet. Det er for mange skjelv nå, vi orker ikke mer, sier Norcias viseordfører Pierluigi Altavilla.

Jordskjelvet søndag kunne merkes så langt unna som i Østerrike og på sørspissen av Italia. Årsaken til at landet ofte rammes av skjelv, er at det ligger langs en forkastning mellom to kontinentalplater.